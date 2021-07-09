Белорусы рассказали, что их приятно удивило во время посещения Крыма

Студенты из Белоруссии, участвующие в международном проекте «Летний университет» на полуострове, поделились своими впечатлениями от Крыма и обучения в КФУ имени В. И. Вернадского.

Студентка второго курса факультета международных отношений Белорусского государственного университета Екатерина Данькова на конференции «Крымская площадка для белорусских студентов» рассказала, что первые впечатления от Крыма у нее замечательные. Студентов тепло встретили, чему они несказанно рады. Более легким их пребывание здесь делает еще и то, что с гостями работает не только преподавательский состав, но и студенты специальности спортивно-оздоровительного туризма и рекреации, которые всего на год-два старше, а то и ровесники.

«Не чувствуется эта разница, нет барьеров в общении, что мы иностранцы и «мы такие, вы другие» — это забывается напрочь и в общении, при коммуникации нет абсолютно никаких ограничений. Не дает забыть то, что мы находимся за границей только великолепная природа Крыма», — отмечает она.

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Ее мнение разделяет студент четвертого курса агромеханического факультета Белорусского государственного аграрного технического университета Артем Груша. Он поблагодарил организаторов проекта, отметив, что встретить такое количество студентов невероятно сложно, ведь каждый из них абсолютно разный — у каждого свои взгляды, впечатления, эмоции и настроения.

«Но вот лично мы приехали, мы сразу увидели, как только мы вышли из автобуса, настроение людей, мы поняли, что нас здесь ждут, что мы здесь не лишние. <…> Мы пришли покушать — вроде бы, все просто, но мы так были удивлены едой! Мы никогда, я вам честно говорю, никогда не видели настолько комфортного пребывания в еде. Вам низкий поклон!» — поделился впечатлениями студент на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он также подчеркивает, что приехал в том числе и за новыми знаниями — Артему было интересно узнать, как в России обеспечивается безопасность продуктов питания, ведь есть санкции, и что-то может произойти в любой момент, но продукты питания очень важны. Его особенно удивила система No-Till (система нулевой обработки почвы, при которой почва не обрабатывается, а ее поверхность укрывается специально измельченными остатками растений. — Прим. ФАН) — у него на родине это новшество только вводится, когда в Крыму уже давно активно используется.

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На данный момент студенты уже побывали на ООО «Сезам-Агро» в Черноморском районе, где смогли воочию увидеть работу системы No-Till и узнать, каким образом ее можно реализовать. Артем отметил, что постарается привезти домой этот опыт и рассказать о его выгоде с экономической и технической точки зрения.

В проекте принимает участие около 700 студентов из разных регионов Белоруссии и 12 российских вузов. Для 50 из них КФУ проводит две отраслевые образовательные программы и интенсивы по применению современных технологий в сельском хозяйстве и организации туризма в регионах. Как отмечает ректор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Андрей Фалалеев, данные направления были выбраны по причине того, что полуостров славится и гордится своими достижениями в сельском хозяйстве и сфере туризма.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что гости из Германии также остались довольны посещением Крыма, да так, что хоккеист Маркус Ниршл даже начал учить русский язык.