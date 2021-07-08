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Аксенов посоветовал контролировать подрядчиков в Крыму при помощи электрошокера
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Аксенов посоветовал контролировать подрядчиков в Крыму при помощи электрошокера
Пресс-служба Главы Республики Крым  / 

Симферополь, 8 июля. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе совещания по реализации инфраструктурных проектов на полуострове посоветовал министру ЖКХ самостоятельно контролировать подрядчиков, пошутив про использование с этой целью электрошокера. Об этом передает корреспондент ФАН.

Во время обсуждения вопроса строительства двух водно-очистных сооружений в Красноперекопске и в Евпатории произошел курьез. Министр ЖКХ Сергей Донец заявил, что подрядчик, который занимается проектированием данных объектов, регулярно обманывал правительство относительно сроков выполнения работ. В ответ на эти слова Сергей Аксенов в шутку посоветовал министру контролировать исполнителя с помощью электрошокера.

«Сами контролируйте подрядчика, что я могу сказать. Элементы какие-то принуждения (применяйте. — Прим. ФАН ). У вас электрошокер есть? Купите!» — сказал Аксенов.

Дело в том, что Донец попросил главу Республики Крым продлить сроки разработки еще на месяц ввиду того, что в случае расторжения договора Крым не уложится в сроки финансирования и проект будет сорван.

Ранее ФАН сообщал, что некоторые районы Керчи, пострадавшей от наводнения, все еще остаются без водоснабжения. Как отметил министр ЖКХ Сергей Донец, виной всему нерадивость директора местного филиала ГУП РК «Вода Крыма».

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