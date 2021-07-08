Эксперт указал, чем для кораблей НАТО и Украины закончатся провокации против России

Военный эксперт Алексей Леонков оценил вероятность провокаций со стороны НАТО и Украины в Керченском проливе.

Вице-премьер правительства Крыма, постпред РК при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Запад вместе с украинским руководством могут в августе устроить провокации в Керченском проливе в виде попыток кораблей НАТО проплыть в Азовское море, поскольку в этот период на Украине будет проходить так называемая «Крымская платформа».

Он считает, что корабли НАТО намерены зайти в украинские территориальные воды в Азовском море без согласия России, а именно в порты Бердянск и Мариуполь. Поскольку это внутренние воды РФ и Украины, то разрешение на проход военных кораблей нужно от обеих сторон. В ином случае это нарушает принципы международного морского права, а также, по мнению Мурадова, данный факт следует трактовать как попытку нарушения суверенитета РФ.

Федеральное агентство новостей /

В разговоре с корреспондентом ФАН военный эксперт Алексей Леонков заявил, что не исключает такого сценария, когда корабли Украины или НАТО могут организовать попытку провокаций в Керченском проливе. Он обратил внимание: в Великобритании продолжают говорить, что их корабли как ходили, так и продолжат это делать там, где пожелают.

«Понятное дело, что раз такое заявляют британцы, то об этом будет говорить и Украина. Но Киев помнит, чем закончилась прошлая провокация в Керченском проливе. Возможно, они еще раз хотят потерять свои боевые корабли, в целом это может повториться. К тому же Россия дала четко понять, что с подобными провокациями мириться не намерена и на следующие такие выходки ответы будут более жесткие. Безусловно, это касается и кораблей НАТО», — подчеркнул собеседник издания.

Prt Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Вместе с тем военный эксперт высказался о проведении 23 августа так называемого саммита «Крымская платформа» на Украине. По его словам, это никоим образом не повлияет на ситуацию, которая уже сложилась с Крымом.

Он указал, что это просто пропагандистское мероприятие, которое организует Украина в надежде, что там она будет главной и что все участники этого «саммита» вместе с ней будут говорить об «оккупации Крыма» и всячески осуждать Россию.

«Но все это — пропагандистское мероприятие Украины, которое ни к чему хорошему не приведет, потому что отношения страны с РФ и так плохие. При этом желающих участвовать в этом «саммите» не так уже и много, поэтому, скорее всего, громко заявленное мероприятие ничем существенным не закончится», — подытожил Алексей Леонков.

Отметим, что после инцидента 23 июня с эсминцем Defender у берегов Республики Крым министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил о возможности новых проходов кораблей ВМС страны у берегов российского полуострова, поскольку это якобы «территориальные воды Украины».

Ранее ФАН сообщал, что эстонцам понадобилось две недели, чтобы отреагировать на провокацию Defender у Крыма. При этом даже жители Эстонии считают, что России стоило действовать гораздо жестче в данной ситуации.