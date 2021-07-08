Жители Керчи уже 20 дней сидят без воды после мощного потопа

В Керчи во многих домах до сих пор не восстановлено водоснабжение. Об этом в ходе совещания о реализации инфраструктурных проектов в Республике Крым заявил глава РК Сергей Аксенов, передает корреспондент ФАН.

«Огромное количество обращений по городу Керчь в части отсутствия водоснабжения. По улице Пирогова, 10 нет воды уже 20 дней. На улице жара — это издевательство. По ряду обращений написано, что будет 12 числа аж отремонтировано. Почему опять нет воды в Аджимушкае? Никто в городе ничего не знает. Что случилось, коллеги? По 7-8 дней, по 20 нет воды», — поинтересовался Аксенов.

Как выяснилось, проблема кроется в неэффективности работы керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма».

«На сегодняшний день есть понимание, что решения, которые принимаются там главой филиала, неэффективны. Сегодня выехали специалисты из головного офиса «Воды Крыма» — будем наводить порядки. Касательно директора филиала, я думаю, что человеку надо искать новое место (работы. — Прим. ФАН )», — заявил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.

Напомним, что пострадавшая от двух наводнений Керчь сейчас с трудом оправляется от удара стихии. Многие жители потеряли практически все имущество, которое у них было. Выплаченных пострадавшим компенсаций местами едва хватает на самое необходимое.