Экс-полицейский из Крыма предстанет перед судом за взятку в 3 млн рублей

Симферополь, 8 июля. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника антикоррупционного отдела полиции Симферополя. Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, оперативник получил поручение от следователя на проведение расследования в отношении предпринимателя, которого подозревали в сокрытии дохода в особо крупном размере.

Полицейский потребовал у коммерсанта 3 млн рублей в обмен на бездействие. Плату за дальнейшее покровительство правоохранитель оценил в 300 тыс. рублей ежемесячно, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

После передачи денежных средств оба фигуранта были задержаны сотрудниками ФСБ.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении подозреваемых. Рассматривать дело будет Железнодорожный районный суд города Симферополя.