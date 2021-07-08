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Жительница Севастополя попала под статью за махинацию с чужим сварочным аппаратом

  /   Обновлено: 08 июля 2021 09:38
Происшествия
Жительница Севастополя попала под статью за махинацию с чужим сварочным аппаратом
mvd.ru

Севастополь, 8 июля. Сотрудники севастопольской полиции возбудили уголовное дело по статье о самоуправстве. Подозреваемой стала 34-летняя женщина.

В полицию обратился 30-летний житель Ленинского района. Он рассказал, что встретил свою давнюю знакомую. Радостное событие они решили отпраздновать, но спиртное быстро закончилось.

Заявитель с приятельницей взяли его сварочный аппарат и заложили в ломбарде за 3 тыс. рублей. Мужчина был без документов, поэтому оформлялось все на паспорт приятельницы.

Придя потом в ломбард, он увидел, что электроинструмент теперь продается за 13 тыс. рублей. Мужчина выяснил, что приятельница по своему паспорту перезаложила чужое имущество, получив более высокую сумму. За самоуправство она может на полгода лишиться свободы, сообщили в пресс-службе УВМД по Севастополю.

Житель Пермского края не пожалел даже своего отца. На него он оформил два кредита, а у бывшей супруги украл ноутбук, сообщал сайт 360tv.ru.

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алкоголь ломбард самоуправство
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