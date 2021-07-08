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Жительница Крыма лишилась свободы за финансирование террористов
Происшествия
Жительница Крыма лишилась свободы за финансирование террористов
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Симферополь, 8 июля. Суд вынес приговор жительнице Крыма Нине. М. Она признана виновной в сборе денег для террористической группировки.

Правоохранители установили, что в течение 2,5 года злоумышленница через Сеть занималась благотворительной деятельностью. На самом деле, сбор денег осуществлялся для нужд международной террористической организации. Фигурантке удалось собрать почти 1,4 млн рублей.

За нарушение статьи 205.1 УК РФ виновная получила 4,5 года лишения свободы.

Житель Нового Уренгоя попал под аналогичную статью. Горожанин отправил террористу 20 тысяч рублей, сообщал сайт 360tv.ru.

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суд терроризм приговор
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