Жительница Крыма лишилась свободы за финансирование террористов

Симферополь, 8 июля. Суд вынес приговор жительнице Крыма Нине. М. Она признана виновной в сборе денег для террористической группировки.

Правоохранители установили, что в течение 2,5 года злоумышленница через Сеть занималась благотворительной деятельностью. На самом деле, сбор денег осуществлялся для нужд международной террористической организации. Фигурантке удалось собрать почти 1,4 млн рублей.

За нарушение статьи 205.1 УК РФ виновная получила 4,5 года лишения свободы.

Житель Нового Уренгоя попал под аналогичную статью. Горожанин отправил террористу 20 тысяч рублей, сообщал сайт 360tv.ru.