Ребенок получил травму головы, упав с незакрепленного батута в Севастополе

Ребенок в Севастополе разбил голову, упав с надувного батута на пляже «Омега. Видео, где видно, что пострадавший мальчик лежит с уже забинтованной головой, а ему оказывают помощь спасатели, выложили в Сеть очевидцы.

«Пляж «Омега», на море батуты не закреплены. Ребенок разбил голову о бетонный пирс. Ждем скорую помощь. Очень оперативно приехала скорая. 15 минут. Двое детей пострадали», — написал очевидец в Сети.

Как рассказал ФАН еще один свидетель, ЧП произошло из-за порывистого ветра, из-за которого батут, на котором играли дети, стал неустойчивым.

«Этот батут привязан к пирсу, только со стороны моря он не закреплен. Подул ветер, батут наклонился и детей снесло. Там их была компания, но скорая забрала только одного», — сообщил очевидец.

В комментариях в социальных сетях многие в произошедшем обвинили родителей, которые, по словам пользователей, должны были убедиться в безопасности аттракциона.

«Каждый год в новостях и соцсетях рассказывают про батуты: как они улетают с детьми при ветре, что водные развлечения опасны. У нас много недобросовестных организаторов развлечений, это факт. Печально, что страдают дети, но можно же перед тем, как отпустить ребенка, сходить с ним посмотреть, что да как там», — написала жительница Севастополя Екатерина.

«Ну, а сколько вот это убожество будет стоять на пляжах, в детских парках?! Ведь никто не проверяет оборудование, безопасность установки. Операторы — обычно подростки или непонятно кто. [Они] никакой ответственности не несут», — добавила еще одна горожанка Валерия.

Многие в комментариях отмечали аккаунт губернатора Севастополя с вопросом, кто ответит за детские травмы. Пока официальных комментариев властей или других ответственных за порядок и безопасность пляжа не последовало.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в социальных сетях появились фотографии пожилой женщины со страшными синяками, которые, по утверждению ее родственников, оставили сотрудники городской больницы Севастополя.