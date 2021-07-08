Социолог рассказал, почему на 100 браков ежегодно приходится примерно 60 разводов

Крымский социолог рассказал, из-за чего привычные россиянам семейные ценности теряют актуальность и почему на 100 браков ежегодно приходится примерно 60 разводов.

В ходе пресс-конференции, посвященной Дню семьи, любви и верности, социолог, доцент кафедры философии КФУ им. Вернадского Андрей Зоткин отметил, что в современном мире дети стали предметом удовлетворения собственного эго. То есть в какой-то степени ребенок становится частью идеологии потребления. Эксперт считает, что браки становятся все более рациональными, в том числе за счет потребительского отношения людей друг к другу: многие представители молодежи сейчас отказываются что-то бескорыстно отдавать другому, зато охотно готовы принимать.

«Влюбленный в себя не может быть способным на подлинную любовь. Эгоизм — это страшный порок, отравляющий любовь. Если ты эгоист, лучше не создавай семьи», — считал советский педагог-новатор Василий Сухомлинский.

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Также крымский социолог считает, что не последнюю роль в сложившейся ситуации играет влияние Запада, где вступление в брак и рождение детей откладывается на более зрелый возраст. Сейчас эта тенденция активно приживается в российском обществе. Он уверен, что сейчас, в условиях открытого информационного пространства, говорить о возрождении традиционных семейных ценностей бессмысленно.

«Мы теряем позиции по всем фронтам. Опасаюсь, что в условиях заимствования западной модели семьи мы будем воспроизводить как раз такие тенденции. Таким образом, модели семьи все больше будут претерпевать какие-то определенные изменения. Я не говорю, что она исчезнет вообще, — это в принципе невозможно. Тем не менее количество старых добрых семей традиционного общества с каждым десятилетием все больше и больше будет уменьшаться», — сообщил Зоткин на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

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Жительница города Симферополя, мать троих детей в возрасте от 9 до 25 лет Татьяна Кравченко поделилась с ФАН мнением по этому поводу. Она считает, что в современном мире часто пропагандируются другие формы семейных отношений — однополые браки, свободные отношения, нежелание людей продолжать свой род и прочие. Вполне вероятно, что молодежь, которая еще не готова к каким-то определенным обязательствам, принимает эти веяния за образец для подражания.

«В связи с этим нежелание принимать ответственность на себя, терпеть какие-то ограничения, боль при родах, решать какие-то сложные финансовые вопросы, связанные с рождением детей, лишаться определенных свобод молодые люди не всегда готовы. Им легче принять эту точку зрения и отказаться от семейных отношений либо оставаться в свободных отношениях, не заводя детей. Я считаю, что будущее, нашей страны в том числе, очень зависит от того, как подростки воспринимают само понятие семьи, ее целостность, продолжение рода и поддержку семейных отношений. Это все играет очень большую роль в формировании сознания подростка. Но этому нужно уделять внимание, и я призываю всех людей хотя бы своим примером прививать семейные ценности нашим детям», — рассказывает Татьяна.

Ранее ФАН рассказывал, что бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева показала семейные фотографии, на которых она запечатлена с мужем Павлом Волей и старшим ребенком Робертом. Для многих россиян их семья служит примером гармоничных взаимоотношений и любви.