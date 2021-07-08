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Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на отношения в семьях
Общество
Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на отношения в семьях
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

В период пандемии всем приходится нелегко. Люди ежедневно сталкиваются с ограничениями, такими как обязательное ношение масок в общественных местах, или даже запрет на посещение ресторанов для непривитых от коронавирусной инфекции. Кроме того, сложности возникают и в домах, так как многие сотрудники переведены на удаленный режим работы, из-за чего у членов семьи остается меньше личного пространства. Влияние пандемии на отношения в семьях обсудили в рамках пресс-конференции, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.

«Испытания в жизни даются всегда, и всегда эти испытания кто-то проходит с достоинством, а кто-то, к сожалению, не выдерживает. И семья — это точно такая же человеческая душа. И некоторые семьи, действительно, не выдержали этого и, может быть, это правильно, когда люди поняли, что они не могут дальше идти по жизни вместе и друг другу быть опорой», — рассказала заведующая женской консультацией №2 врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Светлана Драганова на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на отношения в семьях
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

Тем не менее, также отмечается рост демографических показателей. Так, гинеколог сообщает, что очень многие семьи за это время пришли в роддом и за вторым, и за третьим ребенком. Она уверена, что, конечно, пандемия повлияла, поскольку люди стали проводить друг с другом больше времени.

«Люди наконец-то начали узнавать друг друга, поскольку на сегодняшний день наш ритм жизни диктует: встал, пошел на работу, пришел уже поздно вечером, пообщался, лег спать, и день начинается сначала. Мы мало общались друг с другом, мы мало общались со своими детьми. И на сегодняшний день вот эта небольшая пауза — пандемия — дала возможность людям узнать друг друга. И очень приятно, что многие семьи решились на деторождение, несмотря на трудности. И в этих трудностях они были вместе, в своем единстве», — подчеркивает Драганова.

Руководитель семейного отдела Симферопольской и крымской епархии, протоиерей Владимир Кашлюк отметил, что в разговорах часто слышал, что у людей ни на что нет времени: ни на семью, ни на детей, ни на поход в церковь. Он считает, что посредством пандемии, каким бы злом она не была, бог дал этим людям такое необходимое время. Другой вопрос в том, как человек им воспользовался: «кто-то укрепил свои семьи, а кто-то, к сожалению, развалил их до основания».

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса сейчас находится на очень опасной стадии.

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