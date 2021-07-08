Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 04:08
04:02
Евро 2020
Гарри Кейн стал лучшим игроком футбольного матча Англия — Дания
04:00
Общество
Акушер-гинеколог рассказала, как партнерские роды влияют на отношения в семье
03:43
Общество
Маленькие бурундуки были спасены от смерти новосибирскими дачниками
03:41
Происшествия
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19
03:39
Политика
Пушков оценил слова экс-посла Украины в США Чалого о союзниках страны
03:25
Армия
Пилоты Ту-160 и Ту-95МС выполнили учебные пуски крылатых ракет в Арктике
03:21
Общество
Опрос: почти половина россиян невнимательно читает трудовые договоры
03:07
Происшествия
Горит квартира в Красногвардейском районе Петербурга
03:00
Общество
Супруга главы Крыма Елена Аксенова поделилась секретами счастливой семьи
02:59
Экономика
Грамотное ведение бюджета поможет сэкономить деньги
Все новости

Акушер-гинеколог рассказала, как партнерские роды влияют на отношения в семье
Общество
Акушер-гинеколог рассказала, как партнерские роды влияют на отношения в семье
pixabay.com  /  Marncom

Во всем мире стремительно набирает популярность тенденция партнерских родов, и Крым в этом плане не отстает. В преддверии Дня семьи, любви и верности заведующая женской консультацией рассказала, как это влияет на семейные ценности и отношения.

Исследования показали, что роды с психологической поддержкой снижают риск экстренного кесарева сечения, родового травматизма, кровотечений и медикаментозного обезболивания родов, так как в это время женщине как никогда необходимо ощущать себя в безопасности. В качестве партнера обычно выступает или доула (специально обученная женщина, сопровождающая будущую мать на протяжении всей беременности. — Прим. ФАН), или отец ребенка, что позволяет женщине снять психологическое напряжение, ведь страх и тревога усиливают мышечное напряжение, что, в свою очередь, блокирует естественные рефлекторные реакции.

«82% женщин и 87% партнеров полностью удовлетворены присутствием партнера на родах. У 78% мужчин и 84% женщин сексуальные отношения на прежнем уровне или улучшились, остальные отметили спад в сексуальных отношениях, не связанный с присутствием партнера на родах», — сообщает в своем исследовании врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Жукова.

Акушер-гинеколог рассказала, как партнерские роды влияют на отношения в семье
pexels.com  / 

В Симферополе это новшество ввел второй родильный дом. Как отметила заведующая женской консультацией, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Светлана Драганова на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня», сначала было непонятно, как эта ситуация будет отражаться на дальнейшем развитии семьи, но практика показывает отличные результаты.  

«На сегодняшний день родителями становятся оба. То есть родителем не становится только мама или только папа. В нашей женской консультации есть такая школа, она называется «Школа ответственного родительства». Это не школа матерей, не школа отцов, а школа ответственного родительства. И партнерские роды позволяют в полной мере и маме, и папе ощутить, что они семья и что в этой семье появилось прибавление, свершилось чудо», — сообщает она.

Также гинеколог отметила, что в последнее время матерей-одиночек становится меньше. Большинство представителей молодежи поддерживают ценности семьи, приходят на приемы вместе. Тем не менее по разным причинам матерей-одиночек все еще много, но теперь они могут рассчитывать на государственную поддержку.

Ранее ФАН рассказывал, как предотвратить ряд заболеваний у ребенка еще во время беременности: будущая мама должна обследоваться не только у гинеколога, но и у генетика.

Вернуться назад

беременность крым симферополь роды партнерские роды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru