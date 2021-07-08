Акушер-гинеколог рассказала, как партнерские роды влияют на отношения в семье

Во всем мире стремительно набирает популярность тенденция партнерских родов, и Крым в этом плане не отстает. В преддверии Дня семьи, любви и верности заведующая женской консультацией рассказала, как это влияет на семейные ценности и отношения.

Исследования показали, что роды с психологической поддержкой снижают риск экстренного кесарева сечения, родового травматизма, кровотечений и медикаментозного обезболивания родов, так как в это время женщине как никогда необходимо ощущать себя в безопасности. В качестве партнера обычно выступает или доула (специально обученная женщина, сопровождающая будущую мать на протяжении всей беременности. — Прим. ФАН), или отец ребенка, что позволяет женщине снять психологическое напряжение, ведь страх и тревога усиливают мышечное напряжение, что, в свою очередь, блокирует естественные рефлекторные реакции.

«82% женщин и 87% партнеров полностью удовлетворены присутствием партнера на родах. У 78% мужчин и 84% женщин сексуальные отношения на прежнем уровне или улучшились, остальные отметили спад в сексуальных отношениях, не связанный с присутствием партнера на родах», — сообщает в своем исследовании врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Жукова.

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В Симферополе это новшество ввел второй родильный дом. Как отметила заведующая женской консультацией, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Светлана Драганова на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня», сначала было непонятно, как эта ситуация будет отражаться на дальнейшем развитии семьи, но практика показывает отличные результаты.

«На сегодняшний день родителями становятся оба. То есть родителем не становится только мама или только папа. В нашей женской консультации есть такая школа, она называется «Школа ответственного родительства». Это не школа матерей, не школа отцов, а школа ответственного родительства. И партнерские роды позволяют в полной мере и маме, и папе ощутить, что они семья и что в этой семье появилось прибавление, свершилось чудо», — сообщает она.

Также гинеколог отметила, что в последнее время матерей-одиночек становится меньше. Большинство представителей молодежи поддерживают ценности семьи, приходят на приемы вместе. Тем не менее по разным причинам матерей-одиночек все еще много, но теперь они могут рассчитывать на государственную поддержку.

Ранее ФАН рассказывал, как предотвратить ряд заболеваний у ребенка еще во время беременности: будущая мама должна обследоваться не только у гинеколога, но и у генетика.