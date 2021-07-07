Рабочие наткнулись на авиабомбу весом 250 кг в Севастополе

Симферополь, 7 июля. Сотрудники МЧС обнаружили взрывчатку времен Великой Отечественной войны в районе строительной площадки железнодорожной станции Мекензиевы Горы. Ее уничтожили.

В ведомстве сообщили, что найденную бомбу положили в зарядную камеру глубиной около четырех метров. После этого ее накрыли куполом, а затем взорвали. Операция прошла успешна, сообщил начальник ГУ МЧС по Севастополю Дмитрий Козлов.

Операция, по данным спасателей, осложнялась близким расположением жилых домов, детского сада, железнодорожной станции и переезда. Для безопасности местных жителей эвакуировали. Сотрудников станции поместили в бомбоубежище.