Симферополь, 7 июля. На стройке в Крыму погиб человек, об этом корреспонденту ФАН сообщили жители сел Доброе и Заречное. Инцидент произошел в селе Доброе Симферопольского района на строительной площадке будущего оптового рынка.

По предварительной информации, полученной от местных жителей, погиб один из строителей, упавший в строительный котлован из-за нарушения техники безопасности. Источники в правоохранительных органах факт инцидента подтвердили, однако пока детальной информации нет, но известно, что гибель человека — не криминального характера.

Местные жители утверждают, что участок земли, на котором ведется строительство, ранее был выделен крымскому муфтияту для строительства мечети. Но со временем на этом месте образовался рынок.

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