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На стройке в Крыму погиб человек
Происшествия
На стройке в Крыму погиб человек
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Симферополь, 7 июля. На стройке в Крыму погиб человек, об этом корреспонденту ФАН сообщили жители сел Доброе и Заречное. Инцидент произошел в селе Доброе Симферопольского района на строительной площадке будущего оптового рынка.

По предварительной информации, полученной от местных жителей, погиб один из строителей, упавший в строительный котлован из-за нарушения техники безопасности. Источники в правоохранительных органах факт инцидента подтвердили, однако пока детальной информации нет, но известно, что гибель человека — не криминального характера.

Местные жители утверждают, что участок земли, на котором ведется строительство, ранее был выделен крымскому муфтияту для строительства мечети. Но со временем на этом месте образовался рынок.

Ранее сообщалось, что в Севастополе рабочие нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Опасная находка была обнаружена в районе строительной площадки железнодорожной станции «Мекензиевы горы». Вес неразорвавшегося боеприпаса составляет 250 кг.

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