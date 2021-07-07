Полицейские изъяли более 40 литров контрафактного алкоголя из кафе в Севастополе

Севастополь, 7 июля. Стражи порядка пресекли незаконную продажу алкоголя в Гагаринском районе Севастополя. Оперативники провели несколько рейдов в заведениях и обнаружили подделку спиртного.

Полицейские установили, что в одном из кафе незаконно торгуют алкоголем без маркировок. Продажей занимался персонал заведения, при этом работодатель не был в курсе, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Кроме того, сотрудники МВД выявили факт нарушения запрета курения кальянов в ресторанах. Таким образом в деятельности питейного заведения выявлено сразу четыре нарушения. Правоохранители предупредили, что рейды продолжатся.