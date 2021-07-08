«Скелет» для сферы виноделия: как новый закон отразится на виноделах РФ и Европы

Президент Владимир Путин подписал закон об особенностях виноделия. Новые изменения затронули перечень оснований для аннулирования лицензии на производство и оборот этилового спирта.

Теперь лицензию могут отобрать, если производитель наливает в свою тару вино, купленное у других лиц, или не соблюдает требования, установленные законом о виноградарстве и виноделии. Также изменения коснулись маркировки винодельческой продукции и ее розничной продажи. Кроме того, новый закон определяет допустимые технологические приемы переработки винограда для ее производства. В случае если производитель делает коньяк только из винограда, выращенного в России, то на этикетке он может указать наименование «Коньяк России».

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

О том, как данные изменения отразятся на самих виноделах, корреспонденту ФАН рассказал глава винодельческого проекта «Дом Захарьиных» Валерий Захарьин.

«На мой взгляд, новые изменения призваны в первую очередь освободить нишу на рынке для российских производителей. В нашей стране сейчас устоявшийся рынок алкогольной продукции, который не так-то просто убрать. При этом наши технологии производства уже близки по качеству к зарубежным. Конечно, в новом законе есть свои нюансы, но надо видеть и положительные стороны, их много, в том числе и помощь российским виноделам», — сказал Валерий Захарьин.

Одним из резонансных моментов принятого закона стало новое определение игристых вин (шампанского). Так, по мнению некоторых производителей, новый закон исключает использование понятия «шампанское», разрешая применять его лишь в отношении «российского шампанского», произведенного на территории нашей страны. По этой причине один из крупнейших производителей шампанского — компания Moet Hennessy — уже приостановила поставки своей продукции в РФ на неопределенный срок. По их мнению, новые правила обяжут производителей шампанских вин из региона Шампань переименовать свою продукцию в РФ в «игристое вино», а для этого необходимо будет пройти повторную сертификацию и изменить маркировку, к чему компания не готова.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Правда, российские виноделы уверены, что все это — лишь недопонимание нового закона.

«Конечно, в новом законе есть раздражающие факторы. Например, многие компании полагают, что в нем планируется убрать термин «шампанское» из категории игристых вин и оставить лишь термин «российское шампанское», которое будет производиться лишь в нашей стране, но это не так. Просто данные компании не получили полной информации о законе, возникла проблема с разъяснениями, — рассказывает корреспонденту ФАН генеральный директор винодельческой компании Alma Valley Андрей Григорьев. — Конечно, не было необходимости вводить законопроект с момента подписания, нужно было дать время на создание новых инструкций для таможни, принятие нормативных документов и т. п. Можно было ввести его, например, с 1 января 2022 года. Теперь же поставки объективно приостановятся на 2-3 месяца, а там и Новый год — рынок залихорадит. Поэтому проблема не закона, а его презентации. Многие посчитали, что теперь шампанским будет называться только российское вино, но это не так. Нужно было установить переходный период, это вопрос пиара и разъяснений».

По мнению спикера, новый закон должен объединять старый о виноделии 468-ФЗ и закон, принятый год назад. При этом основная его задача — передать полномочия по виноделию отдельной федеральной организации, которую еще предстоит создать. Предполагается, что в ней будет состоять порядка 40 независимых членов, которых назначит либо Минсельхоз, либо Правительство РФ. Организация будет регулировать все существенные вопросы виноделия в нашей стране.

Пресс-служба Агрофирмы «Золотая Балка» /

Эксперт заметил, что при создании организации многое будет зависеть от того, кто и как ее будет создавать, кто в нее войдет и как она будет регулироваться.

«Сейчас саморегулирующиеся организации есть в каждом отдельном регионе, теперь же предлагается объединить ее в одну федеральную. Будет ли она работать на пользу или во вред, зависит лишь от ее организации. В законе подробно прописаны ее полномочия, но по сути это скелет, на который нужно будет еще что-то надеть. Главное — чтобы она не попала в винодельческий водоворот», — считает Григорьев.

Еще одним важным моментом, прописанным в законе, винодел называет пункт по субсидированию и поддержанию производства именно российских саженцев для производства вина. По его словам, раньше в России было невыгодно производить собственные саженцы, их закупали за рубежом. Новые же поправки направлены на стимулирование их производства. Таким образом, лет через 5-7 российские производители смогут выйти на импортозамещение посадочных материалов.

Напомним, с новым законопроектом не согласна Еврокомиссия. Как сообщила глава ЕК на встрече с журналистами в Брюсселе, он может повлиять на экспорт вина, вследствие чего Евросоюз намерен выразить несогласие и обеспокоенность данными нововведениями.