Мощные ливни в Крыму привели к неконтролируемым оползням

После начавшихся 17 июня мощных ливней в Крыму на территории полуострова произошло огромное количество оползней. На данный момент ГАУ «Крымский республиканский центр оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства» уже зарегистрировал около полутора тысяч оползней. При этом большая часть из них пришлась на Большую Ялту — 600 зарегистрированных случаев. Подробности — в материале ФАН.

Сейчас власти и местные жители продолжают собирать информацию о смещении масс горных пород, поскольку дожди продолжаются, из-за чего возможны новые ЧП. Для этого были созданы специальные группы в различных социальных сетях.

Ученые уже назвали причину такого большого количества оползней в Крыму — на полуострове долго не было осадков, из-за чего грунт на определенной глубине пересох, а резко обрушившиеся дожди, превышающие месячные нормы, привели к размоканию грунта и разрушительным последствиям.

Кроме того, влияет на сход пород и массовая застройка на склонах, которые подвержены оползням, а также в местах, где проходят подземные воды естественного стока.

mchs.rk.gov.ru / Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

В совокупности эта ситуация привела к тому, что оползни активизировались даже в тех районах, где ничего подобного не происходило на протяжении сотен лет, не считая каких-то незначительных случаев. Эксперты говорят, что контролировать сходы практически невозможно, а для защиты от них нужны немалые средства и время.

То есть сейчас, констатируют ученые, в Крыму сложилась непредсказуемая ситуация, поскольку, по сути, последние 30 лет строительство в республике ведется без необходимых инженерных укрепительных работ. В связи с этим на полуострове уже обсуждают возможность введения обязательных геофизических исследований перед началом строительства любого объекта.

Пресс-служба Минжилполитики Республики Крым /

С учетом того, что сейчас в Крыму строительство жилых домов и других объектов набрало невероятные темпы, данная мера, по всей видимости, будет как никогда кстати, поскольку в следующий раз последствия проливных дождей могут быть гораздо серьезнее.

При этом власти сегодня принимают все меры, чтобы взять ситуацию под контроль и уменьшить в будущем риски схода оползней. Для этого были разработаны специальные селевые экраны, которые защитят склоны от схода пород. Кроме того, ведутся работы у русел рек, а также балочное понижение рельефа, чтобы в случае ливней потоки воды шли по заданным направлениям и без серьезного повышения воды.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что стало известно, кто сможет получить скидку в 30% при покупке жилья в Крыму.