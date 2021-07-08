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ФАН рассказывает, как в Симферополе отпразднуют День семьи, любви и верности
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ФАН рассказывает, как в Симферополе отпразднуют День семьи, любви и верности
freepik.com  /  karlyukav

Современные реалии вносят коррективы в повседневную жизнь крымчан. Дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции влияют на все сферы жизни общества, в том числе на порядок проведения праздничных мероприятий. В ходе пресс-конференции, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, представители духовенства, врачи, социологи рассказали, как пройдет праздник в Симферополе в этом году.

Руководитель семейного отдела Симферопольской и Крымской епархии, протоиерей Владимир Кашлюк сообщил, что 8 июля во всех храмах города состоится молебное пение о благополучии семей. Также в детском парке у памятника Петру и Февронии в 09:00 будет исполнена соборная молитва, которая с точки зрения Евангелия является самой сильной. Богослужение возглавит епископ Ялтинский Нестор, викарий Симферопольской и Крымской епархии. Также в этот день прозвучит послание митрополита Симферопольского Лазаря.

ФАН рассказывает, как в Симферополе отпразднуют День семьи в 2021 году
pixabay.com  / smpratt90

«К сожалению, в этом году ограничения продолжены и, может быть, дальше будут еще жестче, поэтому мы попытаемся создать для крымчан и гостей Крыма настроение. Во многих муниципалитетах и в Симферополе в парке Гагарина уже традиционно будут созданы фотозоны, площадки с соблюдением социальной дистанции. Мы не будем проводить никаких мастер-классов и активностей, но настроение создать постараемся», — рассказала руководитель межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Также в женской консультации №2 покажут видео о роли семьи в обществе, а для будущих мам снимут специальный ролик. Видео опубликуют «ВКонтакте» и в Instagram. Также в местных загсах поздравят семейные пары, которые прожили 60 и более лет. 

Напомним, ранее ФАН рассказывал об истории и традициях Дня семьи, любви и верности: что можно и что нельзя делать 8 июля. Почему в этот день нельзя ходить в лес, как стоит одеться и какой диеты придерживаться — читайте в нашем материале.

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крым симферополь день семьи день семьи любви и верности
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