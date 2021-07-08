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Супруга главы Крыма Елена Аксенова поделилась секретами счастливой семьи
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Супруга главы Крыма Елена Аксенова поделилась секретами счастливой семьи
Общество
Супруга главы Крыма Елена Аксенова поделилась секретами счастливой семьи
glava.rk.gov.ru  /  Глава Республики Крым Сергей Аксёнов

Как много смысла заложено в слове «семья»! Некоторые считают, что семья — самое важное, что есть в мире, что это самые прочные узы всей жизни, а также она играет огромную роль в успехе любого человека. Также известно, что семья — это огромный каждодневный труд. В преддверии Дня семьи, любви и верности своим мнением о том, как создать счастливую семью, поделилась руководитель межрегиональной общественной организации «Русское единство», супруга главы Крыма Елена Аксенова.

Елена Александровна уверяет, что никаких секретов счастливой жизни у нее нет ― все как у всех. Тем не менее есть некоторые добрые, ценные и понятные каждому моменты, которыми она может поделиться со всеми семейными парами и теми, кто только решается создать отдельную ячейку общества.

«Терпение, любовь, жертвенность. Может быть, это громко звучит, но на самом деле жертвенность — в малом, просто это так называется. Где-то нужно уступить, в чем-то малом отказаться от того, что хочется тебе, сделать приятно своей половинке», — поделилась Аксенова на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Елена Аксенова поделилась секретами счастливой семьи
pixabay.com  / 

Специально ко Дню Петра и Февронии, или российскому Дню всех влюбленных, который с 2008 года отмечают 8 июля, ФАН собрал небольшую подборку лучших цитат о ценности семьи.

«В семейной жизни, храня свое достоинство, надо уметь уступать друг другу», — Василий Сухомлинский.

«Для создания семьи достаточно полюбить. А для сохранения — научиться терпеть и прощать», — Уго Бетти.

«Быть семьей — означает являться частью чего-то очень замечательного. Это означает, что вы будете любить и сами будете любимыми всю оставшуюся жизнь», — Лиза Ведн.

Ранее ФАН рассказывал о значении поцелуя в современной культуре и о самых романтичных локациях Крымского полуострова.

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крым день семьи любви и верности аксенова
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