Из Симферополя в Евпаторию за 35 минут: в Крыму рассказали о новой скоростной дороге

Вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов проводит пресс-конференцию по реализации федеральной целевой программы (ФЦП) и других программ на территории полуострова. В ходе выступления он отметил, что в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и г. Севастополя до 2025 года» уже реализовано более 310 объектов из 637, потрачено 702,3 млрд рублей.

Кроме того, Кабанов, говоря о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры республики, назвал 2021 год для Крыма прорывным, поскольку РК сейчас входит в пятерку субъектов России по темпам строительства дорог. По его словам, до конца этого года на полуострове будет отремонтировано не менее 520 дорожных объектов, общая протяженность которых составит 627 км, сумма финансирования — 16 млрд рублей, передает корреспондент ФАН.

«В этом году будет сдан первый этап строительства дороги Симферополь — Евпатория — Мирный до Скворцово. В августе месяце генподрядчик выходит на итоговую проверку, до октября этот этап дороги будет сдан. Второй этап запланирован на ноябрь. 60 километров четырехполосного этапа дороги позволит доехать до Евпатории (из Симферополя. — Прим. ФАН) за 35–40 минут», — заявил Кабанов на пресс-конференции.

Пресс-служба вице-премьера Крыма Е.К. Кабанова /

Вместе с тем вице-премьер РК сообщил, что сейчас идет проектирование капремонта дороги Алушта — Ялта, работы планируют начать в этом году. Также он уточнил, что власти намерены разгрузить от пробок Южный берег Крыма с помощью новой четырехполосной дороги в обход Ялты. Тем самым получится избежать заторов в районе Массандры, новая дорога пройдет до Ливадии. Также вице-премьер рассказал о проекте строительства Юго-восточного обхода Симферополя для решения проблемы с пробками в столице полуострова.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Крым получит федеральные средства на восстановление после крупного наводнения. На данный момент продолжается подсчет ущерба, нанесенного природной стихией. Полностью восстановить трассу «Таврида» после паводков планируется в течение полутора месяцев.