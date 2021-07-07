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Строительство Юго-восточного обхода Симферополя кардинально решит проблему с пробками
Общество
Строительство Юго-восточного обхода Симферополя кардинально решит проблему с пробками
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Симферополь, 7 июля. Строительство Юго-восточного транспортного обхода крымской столицы позволит убрать из Симферополя до 30 тысяч автомобилей, проходящих через город в сутки. Это существенно разгрузит транспортные сети города от транзитного потока автомобилей, следующих из Керчи на южное побережье Крыма. Об этом заявил вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов, передает ФАН.

По словам Кабанова, новая скоростная трасса в обход Симферополя должна быть построена до 2024 года, несмотря на все проблемы, связанные с ее проектированием.

Напомним, что в процессе проектирования дороги возникли вопросы с землями и домами жителей Добровской долины Симферопольского района, которые могут уйти под снос. По состоянию на сегодняшний день ведется работа над внесением корректировок в предпроектную документацию, связанную с переносом будущей трассы ближе к военному полигону Ангарский в районе села Заречное.

Соответствующее решение были принято с учетом мнений местных жителей и прошедших встреч с гражданами еще в ноябре 2020 года в селе Доброе. Во время последней встречи с жителями Добровской долины в Министерстве транспорта Республики Крым Евгений Кабанов раскритиковал работу проектировщиков и назвал затягивание проектных работ саботажем. 

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