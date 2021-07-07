Более 65% сотрудников санаториев Крыма уже вакцинированы и готовы принимать туристов

Симферополь, 7 июля. В Крыму продолжается вакцинация сотрудников туристической сферы, чтобы сформировать коллективный иммунитет и безопасно принимать туристов на отдыхе. По последним данным, в некоторых санаториях привились от коронавируса уже более 65% сотрудников, в целом вакцинировались более 11 тыс. человек.

Причем прививки в санаториях делают как сотрудникам, так и постояльцам, которые сами обращаются с заявками на вакцинацию. Об этом рассказала директор предприятия «Солнечная Таврика» Людмила Ермакова. По ее словам, туристы на отдыхе обычно получают первый компонент вакцины.

«Темпы вакцинации санаторно-курортных предприятий, оказывающих лечение, значительно усилены. Мы получаем ежедневно до пяти заявок на централизованную вакцинацию и организовываем ее совместно с минздравом республики», — рассказал глава министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Отметим, во время заседания оперштаба по распространению коронавируса в Крыму 7 июля глава Крыма Сергей Аксенов выразил недовольство, что учреждения общепита, несмотря на запрет, продолжают работать после 23:00. Он заявил, что главы местных администраций должны заняться этим вопросом, чтобы не допустить распространения заболевания. Кроме того, Сергей Аксенов поручил решить проблему очередей в городских поликлиниках.