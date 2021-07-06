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Поля клубники и лаванды из-за сильных ливней затопило в Крыму
Происшествия
Поля клубники и лаванды из-за сильных ливней затопило в Крыму
mchs.rk.gov.ru  /  Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Крым, 6 июля. Сильные ливни стали причиной затопления полей лаванды и клубники в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма.

На одном из сельхозпредприятий под водой оказалось девять гектаров, на другом затоплено 1,5 гектара урожая. Нанесенный ущерб оценивается в 16,6 млн рублей и 1,6 млн рублей. Масштабные осадки также подтопили сады яблонь и гектар лаванды. Об этом министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин рассказал журналистам.

Минсельхоз Крыма остановил сбор зерновых культур на всей территории полуострова из-за затоплений полей после сильных ливней. Кроме Бахчисарайского района, подтопления были зафиксированы в сельских поселениях Соколиное, Голубинка, Куйбышево.

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крым клубника поля
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