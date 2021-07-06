Родные пожаловались на больницу в Севастополе, где якобы избили бабушку до синяков

Фотографиями страшных синяков на теле пожилой родственницы поделилась во многих социальных сетях жительница Севастополя Ксения Рыбакова. По ее словам, эти следы — свидетельство жестокости со стороны медработников городской больницы.

«19 июня бабушка была госпитализирована с инфарктом в первую горбольницу Севастополя. Сделали операцию на сердце. 21 июня из реанимации бабушку перевели в палату интенсивной терапии кардиохирургического отделения. В ночь на 22 июня ее избили медсестра и санитарка. Они ее привязывали к кровати, щипали. И все из-за того, что бабушка сделала замечание, что в палате грязно», — подписала Ксения Рыбакова фотографии пострадавшей женщины.

Pr Scr vk.com / Черный список СЕВАСТОПОЛЬ

Этот пост разлетелся по городским социальным сетям, его увидело более 30 тысяч человек, и мнения горожан по поводу произошедшего разделились: некоторые люди вспоминали свои истории о не всегда вежливом поведении медицинского персонала, но многие просто не поверили, что такое может произойти.

«Знаете, бывает и такое, что бабушки придумывают многое. Сама ухаживаю за матерью, ей 82 года. Память у нее — дай Бог каждому. И тоже маразмом не страдает, но когда хочется, чтобы ее пожалели, всякую ерунду придумывает. Не зря есть поговорка «что стар, что млад». Скорее всего, так и было, что привязывали, чтобы не упала, у меня тетка после инсульта, такое было», — написала в комментариях Галина Турсунбаева.

Люди сошлись во мнении, что, возможно, бабушку привязывали к кровати, чтобы она не смогла встать после наркоза. Ведь когда человек просыпается после наркоза, перенес инсульт или ему были введены сильные препараты, то он может упасть и даже навредить себе. Поэтому и применяются такие способы. Это подтвердили и эксперты, к которым обратился корреспондент ФАН. Бывшая медсестра реанимационного отделения, посмотрев на фото, сделала вывод, что синяки могли появиться именно от обездвиживания.

«Если бы здесь написали, что женщину грубо удерживали, это еще могло бы быть реалистично. Бывает, что после наркоза люди отходят и могут попытаться встать, уйти, не понимая, что они в больнице, могут вены капельницами порвать. Чтобы такого не произошло, пациентов могут привязать к кровати. Это, возможно, выглядит жестоко, но необходимо для безопасности самого пациента, его соседей по палате и врачей. Но специально бить или щипать — в это достаточно сложно поверить. В любом случае тут должны, на мой взгляд, решать, что произошло, правоохранители», — прокомментировала экс-медсестра реанимационного отделения в Симферополе Алена Ермоленко.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Кроме того, некоторые пользователи отмечают, что особенно таких синяков много у тех, кто перенес инсульт, так как пациентам дают препараты для разжижения крови, а с этими лекарствами подобные гематомы — не редкость.

Официальный комментарий под постом оставил и представитель Департамента здравоохранения Севастополя, им была проведена своя проверка произошедшего. Правда, в подробности инцидента публично никого не посвятили, подчеркнув, что пожилую пациентку никто не бил.

«В первую городскую больницу был сделан запрос, и информацию мы прояснили. Ситуация деликатная, поэтому обсуждать ее мы будем исключительно с ближайшими родственниками пациентки и никак не в общих комментариях. Единственное, что хотелось бы отметить, что ситуация, описанная в посте, представлена однобоко, и бабушку сотрудники отделения больницы не избивали, не щипали и не наносили ей какие-либо другие увечья», — написал представитель Департамента здравоохранения Севастополя.

В свою очередь автор поста и родственница женщины с синяками Ксения Рыбакова призналась, что в первую очередь верит словам своей бабушки, поэтому не намерена останавливаться. Они готовят ряд обращений в правоохранительные органы, а повреждения на коже официально уже задокументировали в полиции.

Ранее ФАН сообщал, что крымчанин предупредил антипрививочников об опасности ковида после того, как потерял беременную жену и нерожденного ребенка, заболевших COVID-19.