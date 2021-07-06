СК возбудил дело после падения футбольных ворот на ребенка в Крыму

Симферополь, 6 июля. Главным подозреваемым по делу о падении ворот на ребенка стал инженер по строительному контролю МКУ «УЦиЦО учреждений город Джанкой». Он подозревается в халатности.

Фигурант, по версии СК, принял благоустройство спортивной площадки рядом с домом на улице Нестерова. Он знал, что установленные ворота не были надлежащим образом закреплены, также конструкция была без документов о качестве. В Следственном комитете подчеркнули, что из-за халатных действий должностного лица произошла трагедия.

Ворота упали на 11-летнего мальчика. В результате от полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался на месте происшествия. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК России и руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Похожий случай уже происходил в Крыму в 2020 году. Футбольные ворота упали на второклассника во время урока. Мальчик попал в больницу, сообщал сайт 360tv.ru.