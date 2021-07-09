Крымчане стали активно бороться с застройкой пляжных территорий на полуострове

Неконтролируемая застройка крымских пляжей является одной из главных проблем полуострова. Жители Орловки под Севастополем обратили внимание, что этим летом на пляже снова выросло кафе, однако сомневаются в его законном там появлении.

В мае 2019 года в соцсетях была опубликована информация о капитальном строительстве на пляже в Вязовой роще, слева от Орловки. На фото и видео виден бетонный фундамент, залитый примерно в 50–60 метрах от моря. По неподтвержденной информации, тогда после возмущений местных застройщика обязали демонтировать фундамент. В июне этого года на том же самом месте корреспондент ФАН вместе с местными жителями снова обнаружил новую стройку, но на этот раз вместо бетонного фундамента был деревянный каркас.

Prt Scr vk.com / Крымская гражданская инициатива

На наш информационный запрос директор Департамента городского хозяйства города Севастополя Евгений Горлов сообщил, что лицом, ответственным за содержание пляжа «Вязовая роща», является ИП «Чернявский А. А.». На него возложены обязанности по оборудованию пляжа современным единообразным пляжным оборудованием, содержанию в надлежащем санитарной состоянии территории пляжа, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности отдыхающих, а также обеспечению соблюдения требований по содержанию пляжей в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

«Что касается законности размещения нестационарного торгового объекта, Департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя будет проведен выезд с целью проведения фактов нарушения законодательства в части размещения нестационарных объектов, по результатам будут приняты меры в соответствии с полномочиями», ― сообщил ФАН Евгений Горлов.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

На сегодняшний день монтаж НТО уже завершен. Здесь отдыхающие могут заказать плов, мантры или шаурму, купить на разлив пиво с сушеной рыбой и услышать любимые песни в исполнении местного музыканта. ФАН в свою очередь будет ожидать проверки контролирующего ведомства по законности размещения торгового объекта.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, что жители Феодосии показали выросший на пляже забор, перекрывший 25 гектаров береговой линии. Кроме того, сообщалось о появлении экскаваторов и заборов рядом с Алуштой, где, несмотря на запрет, началось строительство мини-отелей.