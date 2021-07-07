Крымская винодельня покажет туристам виноградники, высаженные президентом Путиным

Крымский винодельческий завод Alma Valley в рамках сотрудничества с ГУП РК «Крымский туристский центр» предлагает жителям и гостям крымского полуострова посетить одно из ведущих российских предприятий по производству вина. Подробности маршрута выяснял корреспондент ФАН.

В рамках подготовленной туристической программы гостям предложат осмотреть виноградники, продемонстрируют возможности новой сельскохозяйственной техники для уборки винограда, а также покажут святая святых — гравитационные цистерны по производству вина.

Предприятие функционирует в Крыму с 2013 года. События 2014 года внесли некоторые коррективы в планы владельцев предприятия, однако в 2015 году завод все же получил лицензию, после чего успешно начал производство вина. На сегодняшний день предприятие может похвастаться одной из лидирующих позиций в российском секторе виноделия, особенно это касается белых вин.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Расчетная мощность завода Alma Valley составляет порядка трех миллионов бутылок вина в год. При этом завод еще активно развивается и наращивает производственные мощности, так как на сегодняшний день стены завода покидает всего 1,2 миллиона бутылок напитка. В частности в следующем году завод планирует запустить производство шампанских вин.

С каждым годом также растет и технологичность предприятия — на заводе стараются все больше использовать специальные комбайны для сборки винограда. Каждая из таких машин способна заменить на уборке до 30 человек.

Как пояснили сотрудники предприятия, из-за санкций в Крыму сильно ограничены возможности закупки качественного оборудования и материалов у европейских стран. Вместе с тем государство пошло бизнесу навстречу, создав на полуострове зону свободной экономической торговли. Благодаря этому предприятия могут не растаможивать закупленное оборудование, что значительно снижает его стоимость. Как именно происходит закупка, сотрудники пояснять отказались, сославшись на коммерческую тайну.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Единственное условие в вопросе закупки состоит в том, что на предприятии зоны, где установлено оборудование, должны быть помечены как зоны таможенного контроля. Также это оборудование запрещено перепродавать в течении пяти последующих лет после приобретения.

Стоит отметить, что на территории предприятия есть именные виноградные кусты, заложенные лично Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, Сергеем Лавровым и рядом других видных деятелей современности.

Ранее ФАН рассказывал о развернутом в Крыму производстве масла виноградной косточки. Технология его получения была разработана крымскими специалистами в НИИ «Магарач» и успешно реализована на заводе V1VO. Единственное на юге России предприятие способно перерабатывать в сутки до 100 тонн виноградного жмыха при штате всего в 13 человек.