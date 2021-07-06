Сезон во время черной полосы: упал ли интерес туристов к Крыму после потопа?

Действующие коронавирусные ограничения в Крыму, а также непредсказуемая аномальная погода вносят свои коррективы в туристический сезон на полуострове. Уменьшился ли на данный момент туристический интерес к региону, ФАН выяснял у владельцев и управляющих крымских кафе и гостиниц.

«К масочному режиму уже привыкли. Часто гости полуострова, особенно жители Москвы, к ношению масок относятся куда более ответственно, нежели жители Севастополя. Мы не чувствуем спада интереса, так как у нас семейное кафе, поэтому даже ограничения по графику работы на нас, можно сказать, не отразились. Люди относятся с пониманием», — сообщил ФАН управляющий кафе Дмитрий Раднянский в Севастополе.

В городе сегодня не работают ночные клубы и караоке-бары. Выпускные вечера школьники должны провести на открытых территориях и для каждого класса отдельно. А еще гостям Севастополя сейчас невозможно заселиться в гостиницу или отель без сертификата вакцинированного, ПЦР-теста или справки об антителах.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Места во многих объектах размещения были распроданы еще в мае, поэтому из-за новых ограничений отмены раннего бронирования все-таки состоялись.

«Были отмены, люди объясняли, что не согласны с новыми требованиями. Однако их было немного. И на сегодня у нас уже новая бронь. Мы рады, что сейчас отменен ПЦР-тест для детей, потому что были у нас по этой теме нюансы с гостями при заселении», — рассказали ФАН управляющая гостиницей Hotel&SPA в Севастополе.

Для некоторых категорий граждан в Севастополе введена обязательная вакцинация: это работники сервиса, госпредприятий и городского транспорта. И это для некоторых владельцев бизнеса стало причиной попрощаться с теми, кто по идейным причинам не захотел ставить прививку.

«У нас были люди, кто не поддержал саму идею обязательной вакцинации. Их было трое, кто подбивал и весь остальной коллектив на саботаж. Мы проводили длинные беседы, говорили о последствиях этого решения. К сожалению, с одним человеком из трех нам пришлось попрощаться. Двое остальных услышали наши доводы и прошли вакцинацию», — поделился ФАН управляющий одного из ресторанов в Севастополе.

Как заключили все собеседники ФАН, на сегодня ощутимого спада туристического интереса к региону не ощущается, несмотря на испытания, которые сейчас переживает полуостров.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Севастополе бизнесмены активно распродают собственный бизнес. Причин этого они называют несколько, а основная из них — это переезд.