Уникальные технологии производства масла виноградной косточки стали применять в Крыму

В Бахчисарайском районе Республики Крым работает единственное на юге России предприятие по производству масла из виноградной косточки. Основу сырья для предприятия составляет виноградный жмых — остатки производства вина, которого в Крыму более чем достаточно. Детальнее о работе предприятия читайте далее в материале ФАН.
Завод V1VO проводит для туристов экскурсии на производство 12 сортов масла. Часть продукции можно попробовать в специальном дегустационном зале, расположенном на территории предприятия. Также в ассортимент продукции входят шесть видов ароматного масла с лимоном, розмарином, с острым красным перцем.
По мнению ученых, масло виноградной косточки — одно из самых хорошо усваиваемых человеческим организмом масел. Кроме того, высокая антиоксидантная активность этих масел в значительной мере определяется входящими в его состав витаминами Е, А и С, флавоноидами, ресвератролом и проантоцианидинами.
Во многом благодаря именно этим свойствам масло виноградной косточки широко применяется в косметологии и медицине. Оно в 20 раз эффективнее витамина С справляется с преждевременным старением, онкологическими заболеваниями и воспалительными процессами.
«Буквально недавние раскопки подтвердили, что здесь недалеко стоял 11-й Клавдиев легион. Нашли черепицу со штампом легиона, и фактически это — подтверждение того, что здесь во II–III веке были римляне», — рассказывает Светлана Фреустеско.
По ее словам, именно такая насыщенная история этого края и подтолкнула руководство предприятия на мысль об организации на заводе необычной туристической программы. Кроме того, она рассказала, что в античные времена именно в Альминской долине, где расположено предприятие, впервые в мировой истории были обнаружены стекольные печи, находящиеся за пределами Римской Империи.
Ранее ФАН сообщал о необычной лавандовой ферме в Бахчисарайском районе, продукция которой сумела покорить не только российский рынок флористики, но и сердца туристов со всей страны.