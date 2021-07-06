Уникальные технологии производства масла виноградной косточки стали применять в Крыму

В Бахчисарайском районе Республики Крым работает единственное на юге России предприятие по производству масла из виноградной косточки. Основу сырья для предприятия составляет виноградный жмых — остатки производства вина, которого в Крыму более чем достаточно. Детальнее о работе предприятия читайте далее в материале ФАН.

Завод V1VO проводит для туристов экскурсии на производство 12 сортов масла. Часть продукции можно попробовать в специальном дегустационном зале, расположенном на территории предприятия. Также в ассортимент продукции входят шесть видов ароматного масла с лимоном, розмарином, с острым красным перцем.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Масло производится по уникальной технологии, разработанной в крымском НИИ «Магарач». При скромном штате сотрудников всего в 13 человек ежедневная норма переработки виноградного жмыха составляет порядка 100 тонн. После того как сырье попало на предприятие, кожица винограда отделяется от косточки. В итоге из 100 тонн жмыха получается порядка 200–300 килограммов виноградной косточки. А уже из одной тонны чистых косточек получается около 17–25 литров масла.

По мнению ученых, масло виноградной косточки — одно из самых хорошо усваиваемых человеческим организмом масел. Кроме того, высокая антиоксидантная активность этих масел в значительной мере определяется входящими в его состав витаминами Е, А и С, флавоноидами, ресвератролом и проантоцианидинами.

Во многом благодаря именно этим свойствам масло виноградной косточки широко применяется в косметологии и медицине. Оно в 20 раз эффективнее витамина С справляется с преждевременным старением, онкологическими заболеваниями и воспалительными процессами.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

«Буквально недавние раскопки подтвердили, что здесь недалеко стоял 11-й Клавдиев легион. Нашли черепицу со штампом легиона, и фактически это — подтверждение того, что здесь во II–III веке были римляне», — рассказывает Светлана Фреустеско.

Кроме того, недавно дегустационный центр завода совместно с ГУП РК «Крымский туристский центр» презентовал новую туристическую программу, включающую в себя «трапезу римского легионера» и краткий исторический экскурс об истории Бахчисарайского района в период античности. Почему именно такую трапезу, корреспондент ФАН выяснил у директора дегустационного центра V1VO

По ее словам, именно такая насыщенная история этого края и подтолкнула руководство предприятия на мысль об организации на заводе необычной туристической программы. Кроме того, она рассказала, что в античные времена именно в Альминской долине, где расположено предприятие, впервые в мировой истории были обнаружены стекольные печи, находящиеся за пределами Римской Империи.

Ранее ФАН сообщал о необычной лавандовой ферме в Бахчисарайском районе, продукция которой сумела покорить не только российский рынок флористики, но и сердца туристов со всей страны.