Десятки домашних кошек и собак погибли из-за мощных ливней в Крыму

Под паводковыми водами в Крыму погибло куда больше живых душ, чем говорят. Речь идет о животных, которых просто не успели спасти во время надвигающейся стихии. Сейчас жители пострадавших от ливней сел в Бахчисарайском районе ищут своих домашних питомцев, которых сильным потоком воды унесло далеко от дома.

О том, что сейчас происходит в селе Танковое, ФАН рассказала местная жительница Алла Ермакова. Женщине 52 года, почти всю жизнь она живет в Танковом, вспоминает, что таких разливов рек здесь раньше не было никогда.

«У нас не было, конечно, таких потоков, как в Куйбышево и в Голубинке, мы повыше. У нас просто вода шла, ее становилось все больше. Сначала просто лужи, потом они сливались вместе, и вода поднималась все выше, пока не стало по колено, а где-то и выше. Такого не помню. Сколько здесь живу, такого здесь не было», — рассказала Алла Ермакова.

Она говорит, что утром, в воскресенье, им пришлось помогать спасать животных на кроликоферме. Это место, куда весь Крым съезжался посмотреть, как живут пушистые зверьки под открытым небом.

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Кролики вырыли сотни норок, в которых вывели уже не одно потомство. Однако на этих выходных именно норы стало заливать водой в первую очередь. В них, как рассказала местная жительница, от паводка погибли десятки маленьких крольчат.

«Взрослые кролики спаслись, некоторые даже на ветки деревьев запрыгивали, а вот малыши новорожденные, которые еще в норах были, все потонули. Люди, кого могли, доставали из воды прямо руками, и несли в безопасное место. Также и собак, и кошек много утонуло, домашней птицы», — добавила жительница села Танковое.

Напомним, на Крым 4 июля снова обрушились аномальные дожди. Самый сильный удар стихии на этот раз пришелся на Бахчисарайский район, где вышедшие из берегов реки затопили Бельбекскую долину и села района. Там вода поднималась на высоту более 1,5 метра. Погибла одна женщина, ее тело уже найдено, его обнаружили в соседнем от места ее пропажи селе.