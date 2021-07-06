ФАН выяснил, почему туристам лучше всего сейчас ехать на отдых в Крым

Туристический поток в Крым и Севастополь снизился на 20–25% после произошедших наводнений на полуострове, сообщают эксперты. Люди переживают, что их отпуск может быть испорчен погодными условиями, поэтому часть из них отменяет бронирования или переносят отдых на другие даты.

Примечательно, что цены на съемное жилье в курортных городах Крыма тоже пропорционально снизились вместе с туристическим потоком, поэтому теперь арендовать номер в гостинице или частную квартиру можно в среднем на 20% дешевле. Но все циклично, и благодаря этому постепенно возвращается спрос на отдых в республике, передает корреспондент ФАН.

«Да, у нас в Ялте и других городах прошли сильные ливни, которые затопили некоторые районы полуострова, но сейчас ситуация начала стабилизироваться. Практически весь мусор от наводнений уже убран, электричество и вода, насколько я знаю, есть везде. Море почти очистилось после потопа 18 июня, но вчера у нас прошел опять дождь, поэтому на некоторых пляжах сейчас купаться еще пока не рекомендуют. Людей в те дни, конечно, стало заметно меньше, если говорить о Ялте, где-то 40% отменили свои брони, что были до 10 июня, и поехали отдыхать в другие города, которые не затронула стихия», — рассказывает Дмитрий, владелец мини-гостиницы в Ялте.

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По его словам, в основном туристы переживают из-за возможности не искупаться в море и остаться без воды в кранах, хотя вторая проблема в курортной столице Крыма и многих городах полуострова давно решена. Вместе с тем специалисты ежедневно берут пробы воды в море у побережья Большой Ялты, по предварительным данным, уже через два-три дня будет разрешено вновь купаться везде.

При этом власти Ялты уже составили список пляжей, где можно безопасно покупаться в море — в него вошли более 20 мест отдыха. Отметим, что загорать и наслаждаться крымскими пейзажами можно везде, на любом пляже.

«Сейчас люди заново начали бронировать номера, но на более поздние даты. С 15 июля уже начнет все постепенно восстанавливаться, тем более снять номер в гостинице или квартиру на данный момент можно почти на 20% дешевле. Видимо, это тоже играет роль в выборе места отдыха среди туристов, поэтому советую бронировать себе жилье на время отпуска сейчас, пока цены еще до конца не вернулись на прежние уровни», — сказал собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Примечательно, что некоторые «эксперты» в Сети не раз во время потопов заявляли, что теперь в Крыму «сезона не будет», и туристы откажутся ехать на полуостров. Однако правда для любителей навести панику оказалась неприятной: люди лишь переносят отпуска на другой срок, а если же и приехали по невозвратным билетам, то просто выбирают для отдыха запад или восток Крыма.

«Неприятно, конечно, что в море нельзя искупаться. Но мы лично пару дней побыли в Ялте, посмотрели на всю красоту и просто поехали в Евпаторию, купались уже там. Не вижу никаких проблем, если ты не привязан к отелю или санаторию», — сказала ФАН Алина, приехавшая из Санкт-Петербурга.

Стоит обратить внимание, что в некоторые гостиницы Севастополя сегодня невозможно заселиться без подтвержденной прививки от коронавируса. Для этого туристам с собой нужно иметь справку о наличии антител, ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Также для общей безопасности глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал предприятиям сферы услуг привить всех сотрудников, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19.

Напомним, ранее ФАН сообщал, в Крыму оценили безопасность путешествий в период новых ливней. Эксперты говорят, что на полуострове сейчас безопасно, поэтому для отдыха можно выбирать любой курортный город полуострова.