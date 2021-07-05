Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 21:20
21:18
Шоу-бизнес
Моргенштерн подарил невесте браслет за 1,2 миллиона рублей
21:16
Общество
Кандидат наук рассказал о преимуществах РАНХиГС перед европейскими университетами
21:15
Политика
Норкин рассказал, когда ток-шоу «Место встречи» снова выйдет в эфир
21:15
Происшествия
Сель сошел на оживленную трассу близ Туапсе
21:12
Общество
Заключенные новосибирских колоний показали клип на кавер Evanescence
21:07
Армия
В Китае объяснили, как эсминец Defender стал пешкой в «шахматной игре» России и НАТО
21:01
Общество
Кандидат наук рассказал о том, как в РАНХиГС чиновники изучают социальные сети
21:00
Происшествия
Российские немцы помогли задержать убийцу трех женщин в центре Вюрцбурга
21:00
Общество
Власти Ялты пояснили, почему в городе нет дорожек для электросамокатов и велосипедов
20:59
Общество
Журналист Сосновский призвал Бероева опомниться после смерти Владимира Меньшова
Все новости

Власти Ялты пояснили, почему в городе нет дорожек для электросамокатов и велосипедов
Общество
Власти Ялты пояснили, почему в городе нет дорожек для электросамокатов и велосипедов
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев


Вопрос с нелегальными точками аренды самокатов в Ялте обсуждается уже несколько месяцев. Руководство их демонтирует, но они все равно появляются на набережной. ФАН решил выяснить, что в этом вопросе не так, почему их убирают и есть ли возможность создать для любителей самокатов отдельные дорожки или зоны, чтобы и они могли свободно кататься, и пешеходы не получали травм.

Легальных точек проката электросамокатов в Ялте нет. Еще в мае в городе были выявлены и решением городской администрации демонтированы незаконно установленные точки проката электрических самокатов. Они были размещены на территории общественного пользования и препятствовали свободному проходу граждан. Об этом ФАН сообщила заместитель главы администрации города Ялты Оксана Валуйских.

В частности, сотрудники администрации обнаружили стоянки самовольно размещенных самокатов на набережной, на площади Советской, улицах Киевской, Кирова, Бирюкова, Пушкинской, Гоголя и Морской.

«Самокаты были признаны бесхозными и отправлены на хранение на склад Муниципального унитарного предприятия «Объединенная управляющая компания» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. Позже о праве собственности на них заявил ИП «Панин Е. В.», предоставив товарную накладную и договор купли-продажи, однако этих документов для установления собственника не хватило, вследствие чего ИП «Панин Е. В.» подал исковое заявление в суд для защиты собственных интересов», — рассказали нам в администрации.

Власти Ялты пояснили, почему в городе нет дорожек для электросамокатов и велосипедов
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

«Я не считаю, что электросамокаты сильно мешают, но думаю, что их движение должно каким-либо образом регулироваться. Например, на набережной вполне хватило бы места для велодорожки, по которой двигались бы не только на самокатах, но и на велосипедах, роликах, скейтах и так далее — они представляют не меньшую угрозу для пешеходов», — рассказала ФАН крымчанка Екатерина.

При этом, как отметила Оксана Валуйских, в курортной столице полуострова пока не предусмотрено появление мест для парковки электросамокатов и велодорожек. Тем не менее научно-исследовательская организация обследует улично-дорожную сеть на предмет возможной организации велодорожек.

«Отсутствие велодорожек в городе Ялте, предназначенных также для движения электросамокатов, связано с горным рельефом местности и исторически зауженными улицами проезжей части и пешеходных зон», — поясняет Валуйских.

Тем не менее администрацией города планируется разработка комплексной схемы организации дорожного движения, где будет рассмотрен и этот вопрос. Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Самаре электросамокаты на набережной также попали под запрет.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Ялты пояснили, почему в городе нет дорожек для электросамокатов и велосипедов
крым ялта самокаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru