Власти Ялты пояснили, почему в городе нет дорожек для электросамокатов и велосипедов



Вопрос с нелегальными точками аренды самокатов в Ялте обсуждается уже несколько месяцев. Руководство их демонтирует, но они все равно появляются на набережной. ФАН решил выяснить, что в этом вопросе не так, почему их убирают и есть ли возможность создать для любителей самокатов отдельные дорожки или зоны, чтобы и они могли свободно кататься, и пешеходы не получали травм.

Легальных точек проката электросамокатов в Ялте нет. Еще в мае в городе были выявлены и решением городской администрации демонтированы незаконно установленные точки проката электрических самокатов. Они были размещены на территории общественного пользования и препятствовали свободному проходу граждан. Об этом ФАН сообщила заместитель главы администрации города Ялты Оксана Валуйских.

В частности, сотрудники администрации обнаружили стоянки самовольно размещенных самокатов на набережной, на площади Советской, улицах Киевской, Кирова, Бирюкова, Пушкинской, Гоголя и Морской.

«Самокаты были признаны бесхозными и отправлены на хранение на склад Муниципального унитарного предприятия «Объединенная управляющая компания» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. Позже о праве собственности на них заявил ИП «Панин Е. В.», предоставив товарную накладную и договор купли-продажи, однако этих документов для установления собственника не хватило, вследствие чего ИП «Панин Е. В.» подал исковое заявление в суд для защиты собственных интересов», — рассказали нам в администрации.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Я не считаю, что электросамокаты сильно мешают, но думаю, что их движение должно каким-либо образом регулироваться. Например, на набережной вполне хватило бы места для велодорожки, по которой двигались бы не только на самокатах, но и на велосипедах, роликах, скейтах и так далее — они представляют не меньшую угрозу для пешеходов», — рассказала ФАН крымчанка Екатерина.

При этом, как отметила Оксана Валуйских, в курортной столице полуострова пока не предусмотрено появление мест для парковки электросамокатов и велодорожек. Тем не менее научно-исследовательская организация обследует улично-дорожную сеть на предмет возможной организации велодорожек.

«Отсутствие велодорожек в городе Ялте, предназначенных также для движения электросамокатов, связано с горным рельефом местности и исторически зауженными улицами проезжей части и пешеходных зон», — поясняет Валуйских.

Тем не менее администрацией города планируется разработка комплексной схемы организации дорожного движения, где будет рассмотрен и этот вопрос. Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Самаре электросамокаты на набережной также попали под запрет.