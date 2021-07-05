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Крымская лавандовая ферма завоевывает сердца туристов
Общество
Крымская лавандовая ферма завоевывает сердца туристов
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

В Бахчисарайском районе вот уже несколько лет как появилась ферма сухоцветной флористики. На территории всего в два гектара выращивается более 15 видов лаванды, пшеницы и других растений, которые затем используются флористами по всей России для создания прекрасных композиций. Подробнее о туристическом объекте — в материале ФАН.

Предприятие работает сравнительно недавно — с 2017 года, когда основатель предприятия Сергей Русаков принял решение заняться выращиванием лаванды в Бахчисарайском районе Крыма. Свое детище он назвал «Лавандовый замок».

А уже с 2019 года его труды заметил один из гостей «Лавандового замка» — Дмитрий Вишневецкий, который предложил сделать на базе небольшого сельхозпредприятия туристический объект, где посетителей ждет радушный прием, дегустации вина, экскурсии и возможность лично поучаствовать в сборе урожая лаванды.

Крымская лавандовая ферма завоевывает сердца туристов
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев
Важной особенностью «Лавандового замка» является технология сбора трав. На предприятии не используется сельскохозяйственная техника, поэтому все операции сотрудники выполняют вручную при помощи серпа, лопаты и ножниц. Но такой труд приносит свои плоды.

«Если делать все правильно, а у нас перед глазами был опыт Йоркшира, откуда мы ранее закупали продукцию, то лаванда, специально выращенная для флористики, может быть высотой в 80 см. Размер самого цветения — где-то около 10–15 см. И все это стоит около трех-четырех лет и все эти три-четыре года пахнет», — рассказал Дмитрий Вишневецкий.

Крымская лавандовая ферма завоевывает сердца туристов
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

На данный момент в лавандовом замке растут более трех тысяч кустов лаванды. Все они высажены вручную. Количество букетов, проданных за все это время, измеряется сотнями тысяч. В день заготавливается порядка 6–10 тысяч пучков для флористики. За сезон эта цифра составляет несколько сотен тысяч.

«Все люди, гости, которые к нам приезжают, даже коренные крымчане, говорят, что это очень здорово! А мы не знали, думали, что это сорняк вообще. А здесь, оказывается, 18 сортов. Оказывается, что технология переработки и сушки отличается от того, что ты просто там надрал и как-то там насушил», — добавил Сергей Русаков.

Крымская лавандовая ферма завоевывает сердца туристов
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев
Предметом особой гордости Русаков считает особый сорт лаванды, который ему удалось вывести за последние несколько лет. Сорт специально предназначен для выращивания в горшочках, так как именно такая продукция сейчас пользуется популярностью в Москве и за рубежом. Предприятие на данный момент активно развивает рынки сбыта и даже формирует оптовые поставки для крупных предприятий.

Ранее ФАН рассказывал о винодельне «Ароматное», где в ближайшее время для туристов планируют организовать винные бранчи в красивых локациях, и там же будет производиться вино.

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