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Девушка выглянула из окна общежития в Симферополе и получила пулю в глаз
Происшествия
Девушка выглянула из окна общежития в Симферополе и получила пулю в глаз
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Симферополь, 5 июня. В общежитии поселка городского типа Аграрное под Симферополем произошел инцидент, в результате которого девушка получила травму глаза. Как выяснилось, 17-летняя девушка пострадала по печальному стечению обстоятельств.

Ночью девушка услышала хлопки с улицы и, когда она открыла окно и выглянула с пятого этажа во двор, ей в глаз попал какой-то предмет. Врачи диагностировали у пострадавшей пулевую травму глаза.

«Как оказалось, несколько парней, употребивших спиртные напитки, решили пострелять из пневматического ружья. 23-летний гражданин прицелился и произвел выстрел, однако попал не в цель, а в не вовремя выглянувшую из окна девушку», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Хулиганство для задержанного злоумышленника обернулось возбуждением уголовного дела. Теперь он может за свои ночные развлечения лишиться свободы на срок до семи лет («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия»). Для девушки этот случай завершился больничной койкой и травмой глаза.

Ранее ФАН сообщал, что готовившего расстрелы и взрывы в Москве террориста приговорили к 21 году колонии: он организовал законспирированную ячейку международной террористической организации в Москве и раздавал указания ее членам приобретать оружие, боеприпасы и изготавливать бомбы.

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крым стрельба травма глаза
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