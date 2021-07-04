Вице-премьер Крыма раскритиковал подрядчиков из-за строительства новой дороги

Детальная планировка территорий села Заречное для строительства Юго-восточного транспортного обхода Симферополя будет готова к 1 августа. Об этом в ходе очередного совещания с инициативной группой местных жителей Добровской долины Крыма сообщил вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов.

Отметим, что обсуждение проекта строительства необходимой дороги, плана ее прохода по территории нескольких поселений и вынужденного изъятия ряда земель идет уже не один месяц.

Во время встречи с жителями Добровской долины в министерстве транспорта Крыма, где вновь поднимались острые вопросы, связанные с прохождением будущей автомобильной трассы, вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов возмутился отсутствием у проектировщика необходимых данных, которые требовалось продемонстрировать жителям, чтобы у тех не возникало недопонимания в ситуации. Он назвал происходящее саботажем со стороны проектировщиков и пригрозил принятием соответствующих кадровых решений, если его распоряжения и далее будут игнорироваться.

«Это какой-то саботаж со стороны проектировщиков. Я лично давал поручение четыре раза. Это саботаж! Вы как проектировщики к этой встрече совершенно не готовы. Я не понимаю — для чего вы это делаете?» ― высказался Кабанов.

Речь шла о переносе линий электропередач у военного полигона Ангарский для уменьшения количества изъятий жилых домов в ходе строительства новой дороги. Впоследствии выяснилось, что линии электропередач планируется вынести в так называемую «полосу отвода» — специальную защитную зону вдоль всей дороги. Однако почему эта информация не была доведена до вице-премьера ранее, осталось загадкой.

«Евгений Константинович, мы не принимали решение о переносе ЛЭП, потому что не могли спроектировать все окончательно на стадии оформления документации по планировке территории», — оправдывался главный проектировщик Александр Ниткин.

Напомним, что в конце 2019 года в Добровской долине Симферопольского района возникла некоторая социальная напряженность, вызванная планами строительства объездной трассы Донское — Перевальное. По планам проектировщиков, дорога должная иметь категорию «1Б» (такую же, как трасса «Таврида») и обеспечивать скоростной доступ автомобилистам, едущим со стороны Керчи на Южный берег Крыма.

К сожалению, из-за рельефа местности прокладывать трассу придется через густонаселенную территорию Симферопольского района. Эта новость вызвала определенный ажиотаж среди местного населения.

Зачастую строительство дороги — всегда улучшение жилищных условий и повышение качества жизни. Но не в данном случае. Дело в том, что для соблюдения высокого скоростного режима новой дороги (не ниже 60 км/ч) она будет обнесена металлическими отбойниками и шумозащитными экранами. Это значит, что никаких съездов в населенных пунктах не предусмотрено.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Таким образом, антропогенное воздействие трассы на местное население не компенсируется улучшением транспортной доступности населенных пунктов, как это бывает. Кроме того, первоначальный проект предполагал строительство дороги всего в сотне метров от Аянского водохранилища, которое признано специалистами самым чистым питьевым водоемом в Крыму.

Эти особенности и вызвали крайнее недовольство людей, так как помимо того, что для строительства дороги требовалось изъятие большого количества жилых домов, антропогенное воздействие трассы на людей ничем не компенсировалось, так еще и питьевое водохранилище, питающее три села и город Симферополь, оказалось бы под угрозой.

Инициативная группа местных жителей и высшее руководство Крыма нашли альтернативу в результате напряженной работы. Трассу решили прокладывать вдоль расположенного неподалеку военного полигона «Ангарский» и далее строить максимально близко к уже действующей трассе Симферополь — Алушта. Это сводило антропогенную нагрузку к минимуму, а угроза для водохранилища снималась полностью.

Однако и тут возникли вопросы. С таким положением дел не захотели мириться собственники дачных домов и участков, которые попадают под изъятие так же, как и в случае первоначального варианта прохождения дороги. В связи с этим правительством были проведены общественные слушания среди жителей сел Заречное, Перевальное и жителей Ялтинского дачного массива. По итогам мероприятия подавляющим большинством голосов вариант строительства дороги вдоль полигона был определен как единственно верный.

Ранее жители села Заречное обратились на прямую линию к Президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить строительства дороги возле Аянского водохранилища.