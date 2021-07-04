В результате мощных ливней в Крыму погибла женщина, затоплены десятки домов

На полуострове снова бушует стихия: ливни и селевые потоки обрушились на Ялту, Судак, Бахчисарайский, Севастопольский и Красногвардейский районы.

В Ялте дождь начался еще ночью, основной удар стихия нанесла улицам Кривошты и Вергасова. Как сообщает министр ЖКХ Крыма Сергей Донец, из-за обвала балки в реку произошли подтопления. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и тяжелая техника.

«Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах: оперативно устраняют последствия стихии. Убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов», — сообщает глава администрации Ялты Янина Павленко.

В целом, как сообщает корреспондент ФАН, в курортной столице ситуация стабилизировалась. В некоторых районах все еще моросит мелкий дождь, реки бурлят, но из берегов не выходят. Люди уже выходят гулять на набережную.

В Судаке ливень начался в 10:00 в бухте Капсель. Как сообщает глава администрации Судака Игорь Степиков, явных подтоплений не выявлено, во дворах вода сошла. Тем не менее все группы мониторинга мобилизованы и работают в районе русел рек. Коммунальная техника вышла на расчистку гравийных переметов. Дождь не сильный, но стабильный.

В Байдарской долине в Севастополе вышла из берегов река Бага. На месте работает бригада Севавтодора — проводит работы по расчистке дороги между селами Родниковое и Передовое. Движение перекрыто. На данный момент уровень воды снизился, река вернулась в русло, эвакуация местных жителей не требуется.

В Красногвардейском районе затопило несколько полей и садов. Ситуация не критическая, под контролем. В данный момент принимаются все меры для минимизации последствий стихии.

«Оперативно выехал в Красногвардейский район, в котором выявлено шесть мест подтоплений. В результате ливневых осадков стоит вода на полях и в садах. На местах подтоплений дворовых территорий работают сотрудники МЧС и ЖКХ», — сообщает министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В Бахчисарайском районе выпало около 70 миллиметров осадков при месячной норме в 49 миллиметров. Также из берегов вышли две реки — Бельбек и Коккозка. Наибольший урон нанесен селу Куйбышево: по последним данным, здесь подтоплено порядка 80 частных домов, эвакуировано 150 человек. В село направлено 40 спасателей, пять единиц техники и шесть плавсредств.

Также в МЧС сообщается, что в Куйбышево потоками воды унесло женщину. Спасатели вскоре обнаружили ее тело, вероятно, гражданка скончалась после того, как ударилась головой при падении.

Из поселка Соколиное из-за схода селевого потока не могут выехать медики.

Кроме того, в некоторый районах полуострова есть обесточенные дома. Как сообщает генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Игорь Коринь, работы по восстановлению ведутся планово. Сейчас от электричества отключены порядка 9500 абонентов.

Синоптики обещают продолжение сильных ливней в ближайшие сутки, а МЧС предупреждает об опасности нахождения вблизи русел рек — ожидаются подъемы воды от полутора до трех метров. Также есть угроза схода селевых потоков. Ранее ФАН рассказывал, что из-за сильного ливня в селе Соколиное сошел сель.