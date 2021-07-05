Иностранцы стоят в очередях круглосуточно, чтобы получить вакцину от коронавируса

Жаркие споры о необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции в России не утихают в информационном пространстве и в социальных сетях. Одни безоговорочно считают, что единственно верный способ остановить распространение болезни и защитить себя — это вакцинация, другие отказываются от прививок, подвергая опасности окружающих. Об отношении общества к этой процедуре во Вьетнаме рассказала ФАН крымчанка, временно проживающая в этой стране.

В настоящее время в столице Вьетнама и во многих провинциях объявлен жесткий локдаун, усилены противоковидные ограничения, в том числе увеличена социальная дистанция, запрещено где-либо находиться группами более трех человек, приостановлена выдача виз для граждан Южной Кореи. Эти меры приняты в Хошимине по распоряжению вице-председателя города Зыонг Ань Дык. По городу множество ограничительных ленточек, заграждений и информационных стендов.

В то же время идет процесс вакцинирования населения. Он полностью добровольный. Развернуты соответствующие пункты, в том числе мобильные. Как рассказала ФАН Ирина, люди стоят в очередях на вакцинацию в прямом смысле, круглосуточно.

«Для местного населения процедура бесплатная. Правительство договорилось с разными странами о закупке в общей сложности порядка 90 миллионов доз вакцин. Препаратов используется три вида, в том числе российский «Спутник V». Кроме того, сообщалось, что часть вакцин предоставляется стране в качестве гуманитарной помощи, то есть бесплатно. Здесь никто никого не заставляет, но люди сами стоят в очередях сутки напролет, чтобы пройти процедуру. График вакцинации расписан поквартально. Все стремятся попасть в первую волну», — уточнила Ирина.

ФАН поинтересовался у жителей Вьетнама, какие вакцины они отдают предпочтение. Большинство местных жителей не выделяет какую-либо вакцину, но есть и те, кто интересуется статистикой, побочными эффектами и эффективностью. Жительница Хошимина Нгок Трин, ссылаясь на статистические данные, считает, что «Спутник V» — это хороший выбор, потому что у него 91,6 % защиты от вируса и минимум побочных эффектов. А учительница младших классов Тхан Нгуен склонна отдать предпочтение AstraZeneca, потому что ее выбрало для вакцинации население Японии.

Федеральное агентство новостей /

Со слов Ирины, иностранные граждане тоже могут пройти процедуру вакцинации. Для этого компания, в которой задействованы иностранцы, должна эту услугу оплатить.

«Уже начали вакцинировать иностранных работников общепита, учителей и специалистов других профессий, работа которых предполагает контакты с большим количеством граждан. Есть во Вьетнаме остров Фукуок, который пользуется у туристов большой популярностью. Там проживает порядка 200 тысяч человек. Сейчас остров полностью закрыт и изолирован. Было сообщение властей страны, что принято решение оперативно вакцинировать абсолютно всех жителей острова, чтобы открыть его для посещений и туристических маршрутов», — рассказала Ирина.

По мнению Ирины, во время локдауна много людей лишено возможности работать. То, что в специальных центрах идет раздача необходимых продуктов питания, не добавляет оптимизма. Все хотят вернуться к нормальной жизни, стабильным доходам и не болеть.

В России вакцинированы пока далеко не все. Даже мнение президента Владимира Путина во время прямой линии не примирило противоборствующие стороны. В некоторых регионах губернаторы вынуждены были принять решение на законодательном уровне об обязательности процедуры с последствиями для отказавшихся, чтобы препятствовать распространению болезни.