В Крыму оценили безопасность путешествий в период новых ливней

Несмотря на ухудшение погодных условий в Крыму, все регионы полуострова безопасны для путешествий. Об этом ФАН заявил председатель Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Борис Зелинский.
По словам представителя туристической отрасли, на полуострове сейчас безопасно.
«Да, дожди идут, но пока предположительно у нас таких серьезных подтоплений, как в Ялте, не намечается, — сообщил собеседник ФАН. — Может, слегка подтопит Симферополь, но, я думаю, что через три-четыре дня мы забудем об этом дожде».
Борис Зелинский добавил, что для путешествий можно рассматривать все регионы Крыма.
Ранее ФАН сообщал, что ливень, обрушившийся на города Крыма, продолжает усиливаться. Из разных городов полуострова начинают поступать сообщения о подтоплении некоторых придомовых участков и о затоплении улиц. В региональном МЧС сообщили, что произошло несколько ЧП из-за сильных дождей в некоторых районах. В частности, в Бахчисарайском районе в селе Соколиное произошел сход селевого потока, подтоплено одно частное домовладение, а в селе Куйбышево непогодой подтоплено несколько домов.
До этого мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Это привело к наводнению в Керчи и в нескольких населенных пунктах на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни уже пришли в Ялту, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц, домов, школ и ресторанов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики.