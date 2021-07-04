В Крыму оценили безопасность путешествий в период новых ливней

Несмотря на ухудшение погодных условий в Крыму, все регионы полуострова безопасны для путешествий. Об этом ФАН заявил председатель Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Борис Зелинский.

По словам представителя туристической отрасли, на полуострове сейчас безопасно.

«Да, дожди идут, но пока предположительно у нас таких серьезных подтоплений, как в Ялте, не намечается, — сообщил собеседник ФАН. — Может, слегка подтопит Симферополь, но, я думаю, что через три-четыре дня мы забудем об этом дожде».

Борис Зелинский добавил, что для путешествий можно рассматривать все регионы Крыма.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Ранее ФАН сообщал, что ливень, обрушившийся на города Крыма, продолжает усиливаться. Из разных городов полуострова начинают поступать сообщения о подтоплении некоторых придомовых участков и о затоплении улиц. В региональном МЧС сообщили, что произошло несколько ЧП из-за сильных дождей в некоторых районах. В частности, в Бахчисарайском районе в селе Соколиное произошел сход селевого потока, подтоплено одно частное домовладение, а в селе Куйбышево непогодой подтоплено несколько домов.

До этого мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Это привело к наводнению в Керчи и в нескольких населенных пунктах на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни уже пришли в Ялту, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц, домов, школ и ресторанов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики.