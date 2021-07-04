Стало известно, когда состоится премьера снятого в Крыму фильма с Анной Хилькевич

5 июля на телеканале «Россия-1» состоится премьера долгожданной многосерийной авантюрной мелодрамы «За счастьем» Ольги Добровой-Куликовой, большая часть которой снята в Крыму. Главные роли исполнили Анна Ардова, Маруся Климова, Анна Хилькевич, Нина Усатова и Антон Пампушный. ФАН узнал, где и как проходили съемки.

Prt Scr vk.com / Телеканал РОССИЯ 1

Действие сериала разворачивается в небольшом курортном городе, где в отделении полиции встречаются три женщины, ставшие жертвами брачного афериста, действующего по отработанной схеме: после знакомства в интернете мужчина зовет «возлюбленную» замуж и предлагает купить домик у моря. Девушки все бросают и мчатся навстречу новой жизни, но герой исчезает, прихватив все деньги невест. Капитан полиции советует пострадавшим смириться и вернуться домой, но героини не так уж просты — они решают объединиться и отомстить альфонсу. Тем более возвращаться им все равно некуда.

Завязка довольно интересная, и к этому добавляется потрясающая актерская игра и восхитительные локации Севастополя, Балаклавы и других живописных мест Южного берега Крыма. Многие зрители с нетерпением ждут премьеру.

«С удовольствием посмотрю! Прям летнее кино!» — пишет в Instagram пользователь maslova_olga_. «Ждем с нетерпением, актеры супер, все хороши! Думаю, будет хороший сериал», — соглашается liudmila_abel.

Интересно, что съемки проходили не то что не в летнее время — в октябре 2019. И хотя он выдался теплым, однако не настолько, чтобы загорать на пляже. Но чего не сделаешь ради искусства?

«Пришлось 20 октября в шесть часов утра снимать утепление и дефилировать в купальнике! Посмотрим, сколько секунд нас будет видно?» — пишет Натали Перминова, участвовавшая в съемках. «Ура! Дождались! Я тоже участвовал в съемках, октябрь 2019, Балаклава», — отмечает Дмитрий Димин.

Prt Scr vk.com / Телеканал РОССИЯ 1

Крымчане были рады принять участие в съемках нового российского сериала. Но главные актеры ждут премьеры не меньше и, не скрывая эмоций, делятся радостью в соцсетях.

«Премьера! Поздравлю всех! Даже не верилось, что дождемся на телеэкранах! Так много времени прошло со съемок, что я даже забыла сюжет (нет) и как нам было весело и сложно на съемках», — пишет в Instagram Маруся Климова.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, что лауреат премии «Грэмми», альтист и дирижер Юрий Башмет выступил в Крыму на благотворительном концерте в поддержку пострадавших в Керчи и Ялте