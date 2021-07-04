Реки вышли из берегов в Бахчисарайском районе Крыма

Симферополь, 4 июля. Ливень, обрушившийся на города Крыма, продолжает усиливаться. Из разных городов полуострова начинают поступать сообщения о подтоплении некоторых придомовых участков и затоплении улиц. Как сообщили в региональном МЧС, произошло несколько ЧП из-за сильных дождей в некоторых районах.

В Красногвардейском районе Крыма подтоплено два подвала многоквартирных домов. На месте сейчас работают мотопомпы. В Бахчисарайском районе в селе Соколиное произошел сход селевого потока, подтоплено одно частное домовладение, а в селе Куйбышево непогодой подтоплено несколько домов.

Тем временем стало известно, что из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка. По словам главы Бахчисарайского района, в зоне риска находится десять домов в селе Счастливое, где проживает 18 человек. Под угрозой также села Плотинное и Соколиное. Вода пока течет только по дорогам.

«Держитесь! Увы, стихию не одолеть!» ― поддерживает крымчан Julia Krainova. «Я от 2021 немного другого ожидала», ― пишет Людмила Гаевская.

В реки превратились и улицы в Байдарской долине.

«Сейчас в Новом Свете нахожусь, тут все нормально, дождь идет с ночи еще, но ничего необычного, никаких подтоплений», ― сообщает Евгения.

Тем временем в Судаке ситуация менее приятная.

Как стало известно, Сергей Аксенов уже направил вице-премьера Евгения Кабанова, главу МЧС Сергея Садаклиева и председателя госкомитета республики по водному хозяйству и мелиорации Игоря Вайля в Бахчисарайский район, где есть опасность выхода рек из берегов. В Севастополе организовали оперативный штаб в связи с непогодой. Коммунальщики работают круглосуточно в режиме повышенной готовности.

Ранее ФАН сообщал, что из-за начавшихся дождей снова протекает кровля в аэропорту Симферополя.