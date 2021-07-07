ФАН публикует топ-3 самых романтичных локаций Крыма

Поцелуй. Как много чувств и смысла спрятано в одном коротком слове, действии. С его помощью люди выражают свои чувства к другому человеку или даже предмету ― например, в 2005 году россиянин Аркадий Степанов выиграл автомобиль Porsche только за то, что в течение 58 часов и 42 минут непрерывно его целовал. Поцелуй не единожды был воспет в поэзии и увековечен на полотнах популярных художников, например на знаменитой картина Густава Климта «Поцелуй», написанной в 1908–1909 годах. Или в стихотворении Сергея Есенина:

Ну, целуй меня, целуй, Хоть до крови, хоть до боли. Не в ладу с холодной волей Кипяток сердечных струй. <…>

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А в конце XIX века в Великобритании поцелуй удостоили собственного праздника, который теперь отмечается 6 июля. Всемирный день поцелуя не признан официальным праздником, но, несмотря на это, его отмечают во всех уголках планеты, ведь это простой и прекрасный способ выразить любовь, благодарность, симпатию близкому человеку. Кроме того, поцелуи признаны невероятно полезными ― они успокаивают нервную систему и предотвращают стрессы, помогают похудеть и являются отличной профилактикой морщин, ведь во время поцелуя задействуется около 30 мышц лица!

Крым ― удивительный полуостров, который, казалось бы, создан для романтики, особенно в разгар курортного сезона. Специально ко Всемирному дню поцелуев ФАН подготовил подборку самых романтичных мест для незабываемого свидания и волшебного поцелуя.

Prt Scr youtube.com / LexinArt

Колоннада «Звездопад воспоминаний» на вершине горы Коклюк в окрестностях Коктебеля. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид во все четыре стороны, а рядом с колоннадой есть «дерево влюбленных», на которое пары завязывают ленточки, чтобы любовь была долгой и счастливой. Также в Коктебеле есть забавная достопримечательность ― «Место для поцелуев». Это знак, установленный на набережной недалеко от моста.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

«Чаша любви» на Тарханкуте. Этот закрытый природный бассейн в форме сердца стал популярен после выхода на экраны фильма «Человек-амфибия». Согласно легенде, если пара, взявшись за руки и прыгнув в сердце гигантской ванны, сможет не разомкнуть рук, их ждет долгая и счастливая совместная жизнь.

Любители экстрима могут спуститься по троллею со скалы Дива. Для этого нужно сначала подняться на скалу, расположенную на высоте 70 метров над уровнем моря по лестнице из 260 ступеней. Если же спуск с помощью зиплайна — не для вас, можно пройти по самому длинному в Крыму подвесному мосту.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Кухарева

Это далеко не все романтичные локации полуострова. Например, ранее ФАН рассказывал о райском саде в Партените ― раньше парк «Парадиз» могли посетить лишь министры, сегодня же окунуться в его непередаваемую атмосферу может каждый. Удивительную романтичную прогулку с потрясающими пейзажами можно устроить, прокатившись на канатной дороге «Мисхор ― Ай-Петри». А для любителей дворцов, архитектуры и культуры в Бахчисарае есть Ханский дворец и Фонтан слез.