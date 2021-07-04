На Крым обрушились дожди: Ялту заливает с ночи, Симферополь готовится к удару стихии

Накануне вечером на Крым пришел мощный холодный циклон. МЧС объявило штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней с крупным градом.

«В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 июля, в течение суток 4 и 5 июля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 миллиметров), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 метров в секунду», — говорится в сообщении регионального МЧС.

Кроме того, возможен сход селевых потоков. В прошлый раз из-за схода сели в водохранилища Ялты город несколько дней был без воды.

Ялта

Накануне в Ялте начали готовиться к приходу стихии. Как сообщила мэр Ялты Янина Павленко, городские власти готовятся к локальным подтоплениям. По ее словам, наиболее проблемными участками остаются улицы Кривошты, Вергасова и Ломоносова, а также поселок Кореиз.

Ялту заливает дождями с ночи. С полуночи и до сих пор над городом сверкают молнии, освещая все вокруг, гремит страшный гром. Пока, к счастью, дождь не настолько серьезный, как 18 июня, критических ситуаций не наблюдается. Однако с каждым часом дождь усиливается.

Симферополь

Симферополь с вечера 3 июля начал тоже готовиться к ухудшению погодных условий. Накануне мэр города Валентин Демидов провел заседание муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ Симферополь. Он дал поручения привести в готовность предприятия на случай возникновения ЧС.

Пока, как сообщает корреспондент ФАН, в городе относительно стабильная ситуация. Ливень начался, но к подтоплениям не привел.

Тем временем в аэропорту Симферополя наблюдается ситуация с протечкой кровли. В соцсетях появилось видео, как утром в воскресенье пришлось подставить контейнеры (используемые обычно для одежды и других вещей) для сбора воды.

Эта ситуация наблюдается в воздушной гавани не в первый раз. Дело в том, что кровля пострадала от града диаметром до 40 мм, прошедшего в середине мая.

Кровлю пассажирского терминала восстановят в кратчайшие сроки в рамках гарантийных обязательств генподрядчика компании Acons Pro. Пока работы продолжаются, поэтому наблюдается такая ситуация.

В других городах Крыма также приняты меры на случай ЧС. В Феодосии все службы переведены в режим повышенной готовности. В Керчи и Севастополе сильных ливней, судя по прогнозу, не ожидается.

Напомним, мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Это привело к наводнению в Керчи и нескольких населенных пунктах на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни уже пришли в Ялту, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц, домов, школ и ресторанов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики.