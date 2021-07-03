Новое лавандово-винное туристическое направление сможет привлечь больше гостей в Крым

Московский бизнесмен в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, как ему удалось заложить винодельню в Крыму, а также о сложной специфике местного рынка труда, с которой пришлось столкнуться на полуострове.

В Крым Дмитрий Вишневецкий приехал в 2017 году с намерением открыть свою небольшую винодельню в Бахчисарайском районе. Название он выбрал вполне крымское — «Ароматное», в честь одного из населенных пунктов крымского полуострова. Примерно в то же самое время он познакомился с Сергеем Русаковым, одним из основателей лавандово-сухоцветной фермы «Лавандовый замок». Вместе они создают новое туристическое направление, которое сможет привлечь туристов в Крым.

«Я запускаю здесь винодельню. Мы совместными усилиями запускаем туристическое направление, строим виноградник и сейчас планируем еще запустить бранч с дегустацией вин Крыма», — рассказал Вишневецкий.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Сами бранчи планируют устраивать на лавандовых полях.

Виноградники Дмитрий Вишневецкий закладывал сам, притом из импортных саженцев, несмотря на отсутствие поддержки от государства. По его словам, сейчас в этом направлении среди виноделов идет серьезная работа, так как прокуратура запретила выплачивать компенсации не только на покупку импортных саженцев, что логично, но и возмещать расходы по уходу за ними.

«Здесь очень большая проблема. Первая ― администрирование компенсации зачастую сопоставимо с сами компенсациями, если у тебя небольшой участок. Вот мы запустили 2,5 гектара, и по компенсациям сумма будет не столь велика. Вторая проблема ― для импортных саженцев Крыму прокуратура запретила сейчас компенсировать уход и выращивание. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Поддержка очень важна, и пусть саженцы импортные, мы это за свой счет купили. На выращивание, конечно, нам нужна помощь. Потому что доведение одного гектара винограда до стадии плодоношения — это примерно 4,5 миллиона рублей. Вот я посадил 2,5 гектара — это примерно 10 миллионов мне надо потратить. А 2,5 гектара — это порядка 15 000 бутылок, это микротираж. Поэтому, чтобы этот проект (туристический. — Прим. ФАН) прошел как винодельческий, надо сделать хотя бы гектар 10–12», — отметил Вишневецкий.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Также он рассказал о ряде сложностей, с которыми предпринимателям приходится сталкиваться на местном рынке труда. Как выяснилось, подход к работе у крымчан и москвичей значительно отличается, поэтому пришлось вносить весьма креативные поправки и применять очень необычные методы мотивации.

«Одна из самых больших проблем в Крыму — это сотрудники. У крымчан очень специфический подход к работе, поэтому их приходится мотивировать, вовлекать, объяснять. Вот сейчас у меня сотрудники могут и сверхурочно работать. Если надо, и в выходной выйти. Их не надо уговаривать, торговаться с ними. Они любят свое дело и работают от души», — пояснил Вишневецкий.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

В качестве примера он привел случай с одним из своих сотрудников, для нужд которого Вишневецкий просто так купил старенький УАЗ, поскольку тот живет в четырех километрах от фермы и ему сложно добираться.

«Вот у меня парень есть, он живет в четырех километрах. И я просто взял и купил УАЗ, чтобы он мог ездить в плохую погоду, например, на работу. Через какое-то время на нем сломался кардан, и он приходит ко мне, весь понурый такой, как будто это вот он лично его поломал и лично за это отвечает. Я сразу для себя отметил, что, вероятно, если местным здесь когда-то и давали какую-то технику, то ее содержание и амортизацию перекладывали на плечи сотрудников. Но это ведь неправильно. Это не тот подход, который нужен для дела», — отметил Вишневецкий.

Собеседник ФАН объяснил, что традиционный подход к работе, принятый в современном обществе, не совсем верен. Нельзя просто менять свое время на некую сумму денег. По его мнению, человек должен стремиться заниматься любимым делом и получать от этого удовольствие. Только тогда можно добиться выдающихся результатов.

Ранее ФАН рассказывал, как в Крыму засеяли более 100 гектар пустующей со времен СССР земли лавандой и как это отразилось на туристической привлекательности Бахчисарайского района.