Эксперты прогнозируют, что недвижимость в Севастополе может подешеветь

Эксперты рынка недвижимости считают, что жилье в Севастополе и Крыму почти недоступно для людей со средней зарплатой, но сейчас у местных жителей и россиян, желающих переехать в теплые края, появился шанс купить дом у моря.

Доступные квартиры в Севастополе становятся дефицитом не только из-за высокого спроса, но и из-за цены. Всего за полгода стоимость жилья в городе выросла на 30%, в то время как средняя зарплата горожан больше чем за год увеличилась примерно на тысячу рублей.

На малое количество нормальных, узаконенных и доступных вариантов жилья для продажи уже даже жалуются риелторы, а экономисты говорят, что та недвижимость, которая сегодня есть на рынке, стоит необоснованно дорого.

«Конечно, рост цен продиктовало слияние сразу двух факторов — это доступные предложения по ипотеке, позволившие большему количеству людей найти жилье, и длительный период самоизоляции, когда люди несколько переосмыслили свои цели и решили вложить сбережения в домик у моря. А ипотечный кредит сегодня доступен даже тем, кому удалось скопить от 500 тысяч рублей», — прокомментировал ФАН ситуацию крымский экономист Сергей Задорожный.

Он добавил, что крымский рынок недвижимости уникален. Он ориентируется на спрос, почти не имеет конкурентов и альтернативы, а законами регламентируется рамочно. Согласно недавнему рейтингу регионов по доступности приобретения жилья, составленному РИА Новости, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру в Севастополе на вторичном рынке, семье со средним доходом придется копить средства 16 лет. Однако экспертов этот рейтинг не удивил.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Так, сколько себя помню, было всегда. Раньше еще, в украинские времена, купить квартиру в кредит было просто невозможно, потому как ежемесячные выплаты сильно превышали среднюю зарплату. Квартиру можно было купить, если повезло получить наследство, или выменять однушку на двушку с доплатой», — сказал Сергей Задорожный.

Экономист считает, что в ближайшее время цены на недвижимость в Севастополе могут стабилизироваться и, возможно, даже понизиться в связи с новым законом, который подписал Владимир Путин. Согласно документу, на территории Крыма и Севастополя будет разрешено строительство до утверждения генеральных планов. В Севастополе генплан не могут принять с 2014 года.

«Огромное количество нюансов было при обсуждении проблематики генерального плана, потому что генплан — это вопрос тщательной дискуссии. И это точно вопрос консенсуса и компромисса», — заявил губернатор Михаил Развожаев на пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя.

Также генпланы не утверждены еще в ряде городов Крыма, например в Ялте и Симферополе. Новый закон позволит завершить замороженное на время строительство, а также выдать новые разрешения. Сегодня в Севастополе не достроено 69 объектов, в том числе 38 многоквартирных домов с 4853 квартирами.

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