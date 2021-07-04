Впервые за сотни лет в Бахчисарае капитально реставрируют Ханский дворец

В знаменитом Ханском дворце в Крыму продолжаются реставрационные и ремонтные работы. Столь масштабный проект реализуется впервые за всю историю его существования. Хан-Сарай — бывшая резиденция крымских ханов — единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Самые первые дворцовые элементы датируются 1532 годом. Как проходит реконструкция, выяснял корреспондент ФАН.
Стоит отметить, что и ранее предпринимались попытки реконструкции дворцового комплекса, но чаще они носили косметический характер. Согласно историческим справкам, серьезный капитальный ремонт здесь проводился с 1783 по 1787 год — к приезду Екатерины II. Это было как раз вскоре после включения Крыма в состав России. Дворец покинул последний крымский хан Шагин-Гирей, забрав с собой все что можно было, ободрали даже декоративные детали. Еще проводился ремонт в 20-30-х годах XIX века — дворец готовили к приезду императора Александра I, а потом — в первой половине 60-х годов прошлого века. Тем не менее все работы не решали вопросов, связанных, прежде всего с восстановлением, ремонтом и укреплением несущих стен и крыш дворцовых построек.
Нынешние же работы по реконструкции начались в 2016 году. В тот год провели противоаварийные мероприятия: устранена течь северного ската крыши и заменена кровля мечети на аналогичную новую.
В 2018 году на Ханской мечети впервые за практически 300 лет начали укладку новой черепицы взамен старой.
«Даже за весь советский период столь масштабных работ не проводилось, делали всего понемногу. И мечтать тогда о комплексном подходе тоже не могли», — говорил ранее первый заместитель госкомитета Крыма по охране культурного наследия Александр Диденко.
Сегодня большая часть дворцовых построек находится в строительных лесах и защитных средствах. Один из важных этапов связан с укреплением несущих конструкций — стен и балок главного корпуса.
Тем не менее экскурсионные туристические группы и самостоятельные туристы могут посетить часть дворовых построек, узнать историю комплекса и увидеть часть быта его бывших обитателей. Также сохранились уникальные элементы убранства, предметы быта и даже часть древнего водопровода.
Несмотря на то, что дворцовый комплекс за долгие годы утратил часть построек и территории — с 18 га до 4 га, — его атмосфера продолжает оставаться особенной, как будто попадаешь в прошлые века. Ощущение реальности дополняют фигуры бывших обитателей, полумрак залов за толстыми стенами и элементы различного декора давних времен. Большое количество источников подачи питьевой воды до сих пор функционируют в оригинально обустроенных нишах. На территории дворца есть растительная достопримечательность — шелковица, возраст которой 500 лет. Сотрудники комплекса бережно ухаживают за деревом, поддерживая его жизнеспособность.
Сохранились древние жалюзи, выполненные вручную из специальных сортов дерева. Большое количество цветущих розовых кустов на территории комплекса создают атмосферу гармонии и красоты мира. Фонтаны с водными лилиями, зеленые кроны деревьев и травяные лужайки позволяют создать комфортную температуру в зной.
По информации министерства культуры Крыма, на проект реконструкции исторического комплекса выделены рекордные средства — 1 млрд 978 млн рублей.
«В настоящее время из 16 объектов комплекса на 12 заключены контракты на выполнение ремонтно-реставрационных работ. Среди них: гробница «Дюрбе Диляра-Бикеч», гробница «Северное Дюрбе», гробница «Южное Дюрбе», графский (светский) корпус, ханская кухня, конюшенный корпус, библиотечный корпус, соколиная башня, набережная с тремя мостами, Ханская мечеть, надгробная ротонда, баня Сары Гюзель. Также заключены контракты на разработку научно-проектной документации по двум объектам — главный корпус и гарем», — информирует министерство в ответ на запрос ФАН.
Всего на территории комплекса насчитывается порядка 145 тысяч различных экспонатов. По посещаемости это также одно из главных мест в Крыму — ежегодно музей посещают около 500 тысяч туристов.
В 1820 году поэт Александр Пушкин посетил Бахчисарай и Ханский дворец, затем написал поэму «Бахчисарайский фонтан» и стихотворение «Фонтану Бахчисарайского дворца».
Среди самых известных объектов Ханского дворца — воспетый Пушкиным «Фонтан слез», к которому он в дар приносил две розы. Эту традицию в музее поддерживают до сих пор: розы находятся в чаше фонтана круглый год.
По словам жителей Бахчисарая и сотрудников музея, при Украине предпринимались робкие попытки ремонта отдельных проблемных элементов зданий и сооружений. Однако комплексного подхода не было — деньги на исторические и культурные ценности выделялись по остаточному принципу. Поэтому после обследования всех зданий и сооружений уникального исторического памятника было принято решение о комплексной реконструкции.
«Конечно, используются современные материалы, например, итальянская черепица для кровли, искусственно состаренная. Мы понимаем, что сейчас не производят материалов, которые были 500 лет назад», — рассказал ФАН один из рабочих Александр.
Он добавил, что местные жители получили возможность трудоустройства на время проведения работ. Заказчиком проекта выступает ГАУ РК «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры». Завершение работ намечено на конец 2023 года, хотя ранее планировалось закончить их к концу 2021 года.
Ранее ФАН писал о соборной мечети Джума-Джами, которую в 2015 году начали строить в Симферополе. Она способна вместить более 3000 верующих, что очень важно для исповедующих ислам крымчан.