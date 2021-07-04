Впервые за сотни лет в Бахчисарае капитально реставрируют Ханский дворец

В знаменитом Ханском дворце в Крыму продолжаются реставрационные и ремонтные работы. Столь масштабный проект реализуется впервые за всю историю его существования. Хан-Сарай — бывшая резиденция крымских ханов — единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Самые первые дворцовые элементы датируются 1532 годом. Как проходит реконструкция, выяснял корреспондент ФАН.

Стоит отметить, что и ранее предпринимались попытки реконструкции дворцового комплекса, но чаще они носили косметический характер. Согласно историческим справкам, серьезный капитальный ремонт здесь проводился с 1783 по 1787 год — к приезду Екатерины II. Это было как раз вскоре после включения Крыма в состав России. Дворец покинул последний крымский хан Шагин-Гирей, забрав с собой все что можно было, ободрали даже декоративные детали. Еще проводился ремонт в 20-30-х годах XIX века — дворец готовили к приезду императора Александра I, а потом — в первой половине 60-х годов прошлого века. Тем не менее все работы не решали вопросов, связанных, прежде всего с восстановлением, ремонтом и укреплением несущих стен и крыш дворцовых построек.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Нынешние же работы по реконструкции начались в 2016 году. В тот год провели противоаварийные мероприятия: устранена течь северного ската крыши и заменена кровля мечети на аналогичную новую.

В 2018 году на Ханской мечети впервые за практически 300 лет начали укладку новой черепицы взамен старой.

«Даже за весь советский период столь масштабных работ не проводилось, делали всего понемногу. И мечтать тогда о комплексном подходе тоже не могли», — говорил ранее первый заместитель госкомитета Крыма по охране культурного наследия Александр Диденко.

Сегодня большая часть дворцовых построек находится в строительных лесах и защитных средствах. Один из важных этапов связан с укреплением несущих конструкций — стен и балок главного корпуса.

Тем не менее экскурсионные туристические группы и самостоятельные туристы могут посетить часть дворовых построек, узнать историю комплекса и увидеть часть быта его бывших обитателей. Также сохранились уникальные элементы убранства, предметы быта и даже часть древнего водопровода.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Несмотря на то, что дворцовый комплекс за долгие годы утратил часть построек и территории — с 18 га до 4 га, — его атмосфера продолжает оставаться особенной, как будто попадаешь в прошлые века. Ощущение реальности дополняют фигуры бывших обитателей, полумрак залов за толстыми стенами и элементы различного декора давних времен. Большое количество источников подачи питьевой воды до сих пор функционируют в оригинально обустроенных нишах. На территории дворца есть растительная достопримечательность — шелковица, возраст которой 500 лет. Сотрудники комплекса бережно ухаживают за деревом, поддерживая его жизнеспособность.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Сохранились древние жалюзи, выполненные вручную из специальных сортов дерева. Большое количество цветущих розовых кустов на территории комплекса создают атмосферу гармонии и красоты мира. Фонтаны с водными лилиями, зеленые кроны деревьев и травяные лужайки позволяют создать комфортную температуру в зной.

По информации министерства культуры Крыма, на проект реконструкции исторического комплекса выделены рекордные средства — 1 млрд 978 млн рублей.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

«В настоящее время из 16 объектов комплекса на 12 заключены контракты на выполнение ремонтно-реставрационных работ. Среди них: гробница «Дюрбе Диляра-Бикеч», гробница «Северное Дюрбе», гробница «Южное Дюрбе», графский (светский) корпус, ханская кухня, конюшенный корпус, библиотечный корпус, соколиная башня, набережная с тремя мостами, Ханская мечеть, надгробная ротонда, баня Сары Гюзель. Также заключены контракты на разработку научно-проектной документации по двум объектам — главный корпус и гарем», — информирует министерство в ответ на запрос ФАН.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Всего на территории комплекса насчитывается порядка 145 тысяч различных экспонатов. По посещаемости это также одно из главных мест в Крыму — ежегодно музей посещают около 500 тысяч туристов.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

В 1820 году поэт Александр Пушкин посетил Бахчисарай и Ханский дворец, затем написал поэму «Бахчисарайский фонтан» и стихотворение «Фонтану Бахчисарайского дворца».

Среди самых известных объектов Ханского дворца — воспетый Пушкиным «Фонтан слез», к которому он в дар приносил две розы. Эту традицию в музее поддерживают до сих пор: розы находятся в чаше фонтана круглый год.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

По словам жителей Бахчисарая и сотрудников музея, при Украине предпринимались робкие попытки ремонта отдельных проблемных элементов зданий и сооружений. Однако комплексного подхода не было — деньги на исторические и культурные ценности выделялись по остаточному принципу. Поэтому после обследования всех зданий и сооружений уникального исторического памятника было принято решение о комплексной реконструкции.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

«Конечно, используются современные материалы, например, итальянская черепица для кровли, искусственно состаренная. Мы понимаем, что сейчас не производят материалов, которые были 500 лет назад», — рассказал ФАН один из рабочих Александр.

Он добавил, что местные жители получили возможность трудоустройства на время проведения работ. Заказчиком проекта выступает ГАУ РК «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры». Завершение работ намечено на конец 2023 года, хотя ранее планировалось закончить их к концу 2021 года.

Ранее ФАН писал о соборной мечети Джума-Джами, которую в 2015 году начали строить в Симферополе. Она способна вместить более 3000 верующих, что очень важно для исповедующих ислам крымчан.