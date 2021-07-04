На дне Черного моря найдено таинственное судно без опознавательных знаков

На глубине семи метров на дне Черного моря возле Керчи крымские поисковики нашли металлический катер без каких-либо опознавательных знаков. В трюмах и на палубе пусто. Лишь один предмет, похожий на тахометр, удалось поднять со дна.

Как выяснил ФАН, дайверы крымской поисковой организации «Батарея 29БИС» нашли неизвестное судно на востоке Крыма несколько дней назад в рамках подводной экспедиции «Большой десант — 2021». Поиск затонувших судов проводился в районе, где проходила Керченско-Эльтигенская десантная операция осенью-зимой 1943 года.

«Это металлический катер, который почти полностью замыт в грунт. Видно, что длиной он 25–30 метров, шириной около 5,5–6 метров. Мы нашли бронзовые швартовые кнехты и шпиль. Даже после того, как нам удалось попасть в трюм, мы не нашли ничего, что позволило бы зацепиться и идентифицировать объект. Мы не нашли ни останков экипажа, вооружения или боеприпасов», — рассказал ФАН руководитель организации Александр Елкин.

Поисковики предполагают, что катер затонул при высадке морского десанта Красной Армии в 1941 или 1943 году. Почти все, кто пытался прорваться тогда на берег, погибли. Однако на сегодня это лишь предположения, так как прямых доказательств того, что судно погибло во время ВОВ, не нашли.

vk.com / Батарея 29 БИС.Крым

«Мы нашли единственный предмет, который может помочь разгадать загадку. На поверхность поднят прибор с надписями на иностранном языке, мы предполагаем, что это тахометр от дизеля», — добавил Александр Елкин.

Он отметил, что несколько недель назад поисковикам «Батарея 29БИС» удалось поднять на сушу бронекорпус с двигателем штурмовика Ил-2. Самолет произвел вынужденную посадку после попадания зенитного снаряда в ноябре 1943 года. Пилоту и стрелку штурмовика, как уже стало известно, удалось катапультироваться. Корпус самолета полностью восстановят и установят на пьедестале при въезде в Керчь с Крымского моста.

Ранее историк из Севастополя рассказал, как во время войны с фашистами сражались крымские подпольщики и партизаны.