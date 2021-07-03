Крымский мост побил новый рекорд по количеству пассажиров

За три года с момента запуска движения по Крымскому мосту с Кубани в Крым его пересекли 15 миллионов туристов и местных жителей.

«Только первый месяц закончился, а я уже побил новый рекорд. За три года помог добраться 15 миллионам путешественников», — говорится на официальной странице Крымского моста в соцсетях.

Транспортный переход через Керченский пролив состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Его общая протяженность — 19 км, он является самым длинным из когда-либо построенных в России. Нередко его называют и самым длинным в Европе.

Сегодня добраться в Крым по мосту можно легковым автомобилем, автобусом и поездом. Запущены поезда дальнего следования (в том числе и «Таврия») из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Астрахани, Перми, Мурманска и еще нескольких городов.

«Я помню, как мы впервые проехали по мосту. Ехали ночью в сторону Керчи. Подсветка — просто супер! Сын пищал от восторга. А мне стало очень приятно, что у нас делают такие крутые проекты», — рассказала ФАН туристка Алена.

«Мост крутой. Но считаю, нет ничего удивительного, что его построили. В России много мощных и достойных зависти и уважения объектов. Смешно, что некоторые украинцы до сих пор думаю, что это мираж. Думаю, они просто завидуют, что сами такого построить не могут», — говорит Валерий.

Строительство моста началось вскоре после воссоединения Крыма с Россией, так как не было основной артерии, связывающей полуостров с материковой частью России.

Автомобильную часть строители сдали в эксплуатацию с серьезным опережением графика. Ее возвели за 27 месяцев — на полгода раньше установленного срока. В мае 2018 года по мосту проехали уже первые автомобили, а в течение следующих полутора лет было начато железнодорожное движение пассажирских и грузовых поездов.

Ранее ФАН сообщал, что строительство новой трассы к Крымскому мосту началось в Краснодарском крае. Трасса А-289 не будет проходить через населенные пункты. Ее проведут в объезд.