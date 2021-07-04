ФАН выяснил, насколько безопасен для прогулок парк «Учкуевка» в Севастополе

Открывшийся в декабре 2019 года после капитальной реконструкции парк «Учкуевка» поражает, но на этот раз в негативном ключе. Посетив парк, корреспондент ФАН узнал, что же портит общую картину и насколько комфортно и безопасно здесь гулять. В департамент городского хозяйства города Севастополя был направлен запрос о ходе решения ряда проблем.

Качели, гамаки, детские площадки и ровные дорожки привлекают в парк множество посетителей даже в будние дни — это место на первый взгляд кажется идеальным для семейного досуга. Присмотревшись, начинаешь замечать заросшие сорняками островки зелени, опасно торчащие шурупы и осколки оргстекла на детских площадках. Кроме того, некоторые посетители отмечают отсутствие общественных туалетов в достаточном количестве, торговых точек с водой, а также частые проблемы с арендой самокатов.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Естественно, в процессе эксплуатации аттракционы и снаряды ломаются или вовсе не выдерживают детской активности, но ведь поломки должны быть вовремя устранены и не представлять угрозы здоровью и жизни посетителей. Директор департамента городского хозяйства города Севастополя Евгений Горлов заверил ФАН, что все указанные замечания, которые зафиксировал корреспондент, были устранены.

«По информации, предоставленной ГБУ «Парки и скверы», зацепы, сломанные на скалодроме, были отремонтированы, шурупы демонтированы. Игровое оборудование, установленное на территории детской площадки (карусель Mobilus), — импортного производства. В настоящее время ведутся процедуры по закупке запасных частей. После закупки работы по ремонту карусели будут выполнены. На территории вышеуказанного парка проводятся регулярные осмотры детского игрового оборудования», — сообщил Евгений Горлов.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Кроме того, он заверил, что на территории парка обустроено три общественных туалета, работающих с 08:00 до 22:00. Все они находятся в исправном состоянии, четыре раза в день там выполняется ежедневная уборка, в течение смены меняются бумажные полотенца и туалетная бумага. Также в нижней части парка расположено 11 мобильных туалетных комплексов.

«Обновленный парк «Учкуевка» в Севастополе стал предметом гордости местных жителей. Трудно поверить, что совсем недавно здесь было большое пространство, заросшее старыми деревьями. Теперь все современно, комфортно. Гулять приятно и хочется вернуться. Отличный парк, выходящий к морю. Что может быть лучше», — пишет в Сети пользователь с ником mamsas5.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Нет никаких сомнений, что этот парк на северной стороне Севастополя действительно значит многое для горожан — они охотно делятся впечатлениями от прогулки и выражают надежду на то, что вскоре проблемы парка будут решены: тогда время, проведенное там, станет еще приятнее.

«Все бы ничего, да только клумбы не ухожены и не очень приятно видеть обилие сорняков среди прекрасных цветов. Возможно, по идее автора растения и были подобраны таким образом, чтобы не ухаживать за ними, но крымский бурьян непобедим и найдет выход в любом случае», — отмечает в Сети пользователь с ником Annyska89.

«Я очень надеюсь, что отзывы, которые пишут люди, читают те, кто этот продукт выпускает. В данном случае — руководство парка, например, и они будут учитывать все замечания и пытаться их исправить», — пишет пользователь с ником Ahkatrina.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Насчет содержания зеленых насаждений Евгений Горлов ответил, что в парке «Учкуевка» выполняются плановые мероприятия по поддержанию функционального состояния зеленых насаждений. Кроме того, силами ГБУ «Парки и скверы» в конце декабря 2020 года высажены декоративные хвойные растения — пихта нумидийская, в весенний период 2021 года высажены кедры и можжевельник. Также запланированы посадки хвойных и вечнозеленых декоративных пород в осенний период 2021 года и весенний 2022 года — в количестве 100 штук.

Федеральное агентство новостей вместе с севастопольцами радуется позитивным изменениям в парке и надеется, что он будет развиваться и продолжит радовать своих посетителей. Ранее ФАН рассказывал о дальнейшем развитии северной стороны Севастополя — например, вскоре там может появиться современный Дворец культуры.