Российская туристка рассказала, как во Вьетнаме начался «ковидапокалипсис»

Каждая страна решает проблему коронавируса по-своему. Так, например, ограничительные меры Вьетнама отличаются повышенной строгостью властей и полным послушанием населения. Жительница Республики Крым Ирина, временно проживающая в Хошимине, рассказала ФАН, как устроена жизнь в этой стране в условиях пандемии.

Пустые улицы, парки, обнесенные ограничительными ленточками, вход в магазин по QR-коду, повсеместные камеры наблюдения и охрана в каждом подъезде многоквартирных домов, система слежения за каждым человеком — все отработано до мелочей. Люди, которым не предписан индивидуальный карантин, для прогулки на свежем воздухе могут отойти от стены своего дома на расстояние, не превышающее шесть метров, причем видеокамеры за этим тщательно следят.

Нарушение фиксируется сразу, и наказание в виде штрафа неотвратимо. На улицах дежурит большое количество охранников, включая парки и зоны отдыха. Спорить и договариваться с представителями охраны можно даже не пытаться — будет только хуже. Если человек отправился за покупками, то он должен зафиксировать свое пребывание в торговом центре QR-кодом при помощи специального мобильного приложения. Нет гуляющих людей. Большое количество городских пространств превратилось в карантинные зоны, причем посещать их запрещено.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Такие зоны ограждены и дополнены копиями распоряжений городских властей. Работают только супермаркеты и аптеки. Школы используются как обсерваторы для людей, которые имели контакт с больными. Тщательно выявляется круг контактов человека, который заболел коронавирусом. Длительность карантина составляет 21 день при отрицательных тестах на наличие вируса, и происходит все это в полном одиночестве.

Некоторым разрешают остаться дома без права покинуть квартиру. Это в том случае, если человек проживает один. Если это семья, то членов семьи распределяют по обсерваторам.

Ирина рассказала ФАН, как прошел ее карантин из-за того, что ее муж мог контактировать на работе с заболевшим сотрудником. Мужа поместили в школьный класс, а девушке разрешили остаться дома с котом. Поездка в медучреждение для тестирования происходила под жестким контролем.

«Мне позвонили и сказали, что доставят защитную одежду под дверь. Охранник оставил возле двери пакет с костюмом, маской и перчатками. Когда я переоделась, то в сопровождении охранника спустилась вниз до автомобиля. Меня отвезли в пункт сдачи анализов и так же обратно.

За время карантина продукты, которые я заказывала через интернет, курьер доставлял до парадной, а охранник — до двери квартиры. Хорошо, что у меня есть кот, а то можно было бы сойти с ума. Мне было запрещено выходить за порог квартиры вообще», — отметила девушка.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Такие жесткие ограничительные меры, по словам Ирины, происходят из-за слабо развитой отрасли медицинского обслуживания населения. Власти просто опасаются, что вьетнамская медицина не справится с большим количеством заболевших. Муниципальных клиник мало, и они плохо оснащены, медицинская страховка отсутствует, а платные клиники большинству местных жителей не по карману, причем их количество тоже ограничено.

Люди это понимают, поэтому свойственные азиатским народам дисциплинированность и послушание властям помогают преодолеть тяжелые времена, соблюдая предписанные меры безопасности. Сейчас, выйдя на улицу погулять или в магазин за покупками, обычно очень шумный, густонаселенный город с 9-миллионным населением можно видеть пустым и, кажется, безжизненным. Ирина называет эту ситуацию «ковидапокалипсис».

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Сколько будет длиться локдаун, власти не сообщают, поэтому многие иностранцы стараются уехать домой. Сложно жить без работы и стабильного дохода. Сильно страдает экономика страны, но руководство Вьетнама решило, что жизнь и здоровье людей дороже.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что опубликованы новые правила посещения гостиниц для туристов Краснодарского края, однако они не распространяются на детей в возрасте до шести лет включительно.