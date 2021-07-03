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Жители Украины высмеяли переименование поселка на Донетчине в Нью-Йорк
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Жители Украины высмеяли переименование поселка на Донетчине в Нью-Йорк
Общество
Жители Украины высмеяли переименование поселка на Донетчине в Нью-Йорк
Prt Scr vk.com  /  Правда ДНР | DNR-PRAVDA.RU

Украинский поселок в Донецкой области (Бахмутский район) официально переименован из Новгородского в Нью-Йорк. Это решение депутаты приняли на заседании украинского парламента накануне. При этом против подобного решения выступил лишь один депутат.

ФАН решил проверить, как к этому решению относятся сами бывшие новгородцы, а теперь уже жители Нью-Йорка. Как оказалось, Нью-Йорк — это вполне историческое название поселка, который был основан в в XIX веке. Люди здесь живут у шахт, и работа в ней — это их основная деятельность.

«Здесь есть компания «Метинвест», руководит ею Ахметов, она занимается добычей и промышленным производством, а заодно развитием Мариуполя, Енакиево, Авдеевки и Новгородска. Дают людям в дома свет, закупают подарки детям на Новый год, занимаются молодежью, возвращение поселку исторического названия — это их инициатива», — рассказала ФАН жительница теперь уже Нью-Йорка Маргарита Барабаш.

Она добавила, что есть две версии, откуда появилось историческое название. Первое — романтичное: якобы так назвал поселение известный в XIX веке промышленник Яков Нибур, у которого невеста, Мэри, была родом из Америки и очень тосковала по родным местам.

Жители Украины высмеяли переименование поселка на Донетчине в Нью-Йорк
Prt Scr vk.com  / Метинвест

По другой версии название Нью-Йорк выбрали немецкие колонисты, которые основали этот поселок.

«Для местных жителей это не является чем-то из ряда вон [выходящим]. Нам говорили об этом в школе, как бы на каждом шагу эта информация здесь есть. При этом переименовали нас в Новгородское только в 1951 году. Поэтому даже еще живы те, кто помнят, что жили именно в Нью-Йорке. Теперь к нам туристы, может, поедут, но думаю, в целом жизнь поселка от переименования никак не изменится», — добавила Маргарита Барабаш.

Жители Украины высмеяли переименование поселка на Донетчине в Нью-Йорк
Pr Scr vk.com  / Метинвест

Решение переименовать поселок вполне укладывается в политику «декоммунизации», которую на Украине проводят еще с 2015 года. Многие украинцы, узнав о таком решении Рады, иронизируют, что это для них единственный способ на сегодня побывать в Нью-Йорке.

«Может, мне земельки прикупить теперь в Нью-Йорке?» — шутит Roman Hudz.

«Не, ну а что? Киев в Северной Дакоте же есть? Почему бы и Нью-Йорку на Донетчине не быть?» — говорит Тарас Олийник.

«Не только. На Техасщине есть город Одесса, так что нормально», — отвечает предыдущему спикеру Володимир Дмитраш.

«Классный троллинг», — оценил пользователь с ником Тарас Шевченко.

«Ну вот наконец и разобрались, Крым — це Россия, а Нью-Йорк — це Украина», — иронизирует Игорь Вещик.

Тем временем американские дипломаты уже поздравили жителей поселка Новгородское с его возвращением к историческому названию, заявив, что это еще одна возможность отметить тесные связи Украины и США.

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Все новости / Общество / Жители Украины высмеяли переименование поселка на Донетчине в Нью-Йорк
украина нью-йорк
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