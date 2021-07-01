Жители и гости Ялты продолжают купаться в море, несмотря на запрет властей

С момента мощного наводнения в Большой Ялте прошло меньше двух недель, за это время город практически полностью был восстановлен, не считая самых пострадавших районов, где работы продолжаются по сей день. После природной катастрофы власти приняли решение запретить купание в акватории Ялты, поскольку морская вода сильно загрязнилась после мощных ливней и схода селевых потоков.

На данный момент запрет на отдых на пляжах курортной столицы Крыма пока не сняли, поскольку до сих пор нет предписания, что вода уже пригодна для купания. Известно, что специалисты ежедневно берут пробы, а на местах отдыха у моря были размещены специальные таблички, что купание запрещено и что это не безопасно.

Однако, по всей видимости, это не останавливает ни местных жителей, ни туристов, которые приехали отдохнуть на полуостров по полной программе, передает корреспондент ФАН.

«Не знаю, мне кажется, что море уже чистое. Да, до сих пор можно встретить мелкие палочки, которые плавают на воде, и она слегка мутная, но думаю, что в этом нет никакой серьезной проблемы. Море же самоочищается, да и люди купаются уже не первый день, на бананах и катамаранах катаются. Вроде, никаких случаев заражения или еще чего-то я не слышал и не видел, хотя я, вроде как, стараюсь следить за ситуацией», — рассказал Дмитрий, турист из Москвы.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Отметим, что по пляжам Ялты сейчас ходят люди и предупреждают об опасности купания в загрязненной воде, также об этом сообщается по громкоговорителям каждый 20 минут. Но некоторые отдыхающие, к сожалению, все равно игнорируют запрет и предупреждения на купание в акватории курортной столицы Крыма. При этом туристам советуют на время покинуть Ялту и поехать в другие прибрежные курортные крымские города, которые не затронула стихия.

Известно, что сейчас любое попадание внутрь организма морской воды может привести к отравлению человека или вызвать ротавирусную инфекцию, поскольку наводнение принесло в море не только обычную грязь, но и канализационные стоки, которые могут привести к заболеванию.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму могут ввести режим жесткого локдауна. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции.